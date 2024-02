Ely Guerra es fiel a sus ideales y se apega a su estrategia para grabar un nuevo disco

Con treinta años de carrera artística, siendo una de las pioneras en la escena del rock y quien junto a otras de sus colegas de años atrás abrió brecha, para nuevas cantantes en la actualidad, Ely Guerra asegura que la falta de apoyo a su música, mantiene en este momento su etapa creativa en pausa; sin embargo está dispuesta a trabajar el doble antes que renunciar a sus ideales.

En entrevista para El Heraldo de México, la cantante regiomontana platicó sobre la etapa que atraviesa como músico y la cual la ha orillado a no presentar un nuevo material.

“Yo decidí ser un músico totalmente independiente, y no me interesa cambiar esa fórmula. Si lo que estoy pensando es que necesito lana, entonces iría a una disquera, pero todo eso no me interesa; así que lo único que me queda es trabajar, hacer estrategias. No hablo desde el lado de víctima o desde la queja, estoy hablando de que no me interesa hacer equipo con los que sé me dirán, -haz la música de esta forma, escribe las canciones de esta forma-; si eso no lo hice a los 20 años, no lo voy hacer a los 50".