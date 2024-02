Peso Pluma hace tremendo desplante con Nicki Nicole y todo quedó grabado; ¿se acabó el amor?

Peso Pluma se convirtió en uno de los mexicanos poseedores de un Grammy, el cantante se llevó la presea en la pasada entrega de la ceremonia en la categoría “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana” por su disco “Génesis”, la estrella acudió al evento de la mano de su novia Nicki Nicole, con quien también dio de qué hablar.

La pareja de enamorados cautivó con el gran estilo que proyectó con sus atuendos, pero sin duda uno de los momentos que se robó las miradas de la audiencia es cuando Peso Pluma no tomó de la mano a su novia, el acto fue capturado en video y ahora le da vuelta al Internet.

Peso Pluma no tomó de la mano a su novia. Captura de pantalla IG/ freestylenx

¿Qué pasó con Nicki Nicole y Peso Pluma en los Grammy?

Los jóvenes no se pusieron de acuerdo en las poses que harían para las fotografías que capturaban su instante en la alfombra roja, por lo que en uno de los segundos se ve cómo Peso Pluma no toma de la mano a la chica y esto da pie para que en redes sociales aseguran que ya no tienen conexión.

Otra de las cosas por las que son señalados es por que aseguran que Peso Pluma ayudó a Nicki Nicole a entender una de las preguntas que le hizo la prensa estadounidense, pues el intérprete de corridos entiende perfectamente el inglés, pero a la cantante de trap se le dificulta el idioma.

Aunque al final tuvieron una demostración de amor. Captura de pantalla IG/ freestylenx

¿Peso Pluma y Nicki Nicole se van a casar?

Los fanáticos de las estrellas desean saber cualquier dato sobre la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole, incluso se especuló hace algunos meses sobre un posible embarazo y también la posibilidad de llegar al altar, aunque ellos no han mencionado nada al respecto