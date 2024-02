Aislinn Derbez le responde a "Mr Doctor" tras la polémica por decir que las enfermedades se curan con el pensamiento

Parece que la polémica está lejos de terminar para Aislinn Derbez. Y es que la actriz estuvo en boca de todos luego de que en su podcast “La Magia del Caos” conversó con el Doctor Nirdosh Kohra, junto a quien afirmó que las enfermedades se pueden “curar” con el pensamiento. Ahora, el famoso influencer “Mr Doctor” reveló en un video cómo ella le escribió y cómo él la enfrentó tras haberla cuestionado por sus afirmaciones “poco científicas”, además de enseñar los elevados costos que tienen las terapias que ella promueve.

En sus episodios, Aislinn suele hablar sobre el manejo de las emociones, la salud y terapias alternativas que ella misma practica, cuenta con más de 800 mil seguidores. Sin embargo, luego de sus últimas palabras muchos expertos y usuarios la han criticado e incluso calificado de irresponsable.

Intercambiaron sus puntos de vista, aunque se leían molestos. Foto: @MrDoctorOficial / X.

Te puede interesar:

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de vacaciones con Kailani por España reviven los rumores de su regreso

Arrestan a Jesús Ortiz Paz vocalista de Fuerza Regida, habría intentando pasar drogas de EU a México

¿Qué es lo que dijo “Mr. Doctor” de Aislinn Derbez?

En su cuenta de “X”, el creador de contenido publicó un hilo en el que da muestra de la interacción que tuvo con ella, quien le mandó un mensaje directo por Instagram.

“Que la envidia no gane corazón, colgarse de los demás para llamar la atención créeme que la vida lo cobra muy caro eventualmente… más cuando distorsionas información tan valiosa para la evolución de la salud… En realidad creo que el episodio más allá de ‘malinformar’ abre nuevas posibilidades…”.

Los fans de ambos también debatieron al respecto. Foto: @MrDoctorOficial / X.

Ante eso, se ve que él le respondió: “No se trata de creer o no en la medicina alópata, se trata del método científico para corroborar que algo sirve o no, eso se enseña desde la preparatoria en metodología de la investigación, pero bueno igual tú no tuviste la fortuna de acudir a alguna”. En su canal de YouTube, subió un video de más de una hora de duración para hablar del tema.

También subió fotos de los costos de los retiros de "La Magia del Caos" de Aislinn Derbez y Nirdosh Kohra, los más económicos son de 23 mil pesos y los más caros de 39 mil 500 pesos.

¿Qué es la medicina alópata?

La medicina alópata, comúnmente conocida como medicina convencional, es el pilar del sistema de salud moderno en muchas partes del mundo. Se caracteriza por el uso de fármacos, cirugías y radiaciones para tratar y prevenir enfermedades.

Su enfoque se centra en combatir directamente los síntomas o causas específicas de las enfermedades, utilizando para ello evidencia científica recopilada a través de investigaciones rigurosas.

Por su parte, Nirdosh Kohra es pionero del método Bodhi Medicine, que sostiene que es una perspectiva holística que profundiza en la sanación identificando y tratando las causas fundamentales de las enfermedades, abarcando aspectos emocionales, mentales, físicos, energéticos y espirituales. Lo controversial es que dice que el cáncer, las alergias, la hipertensión y la diabetes pueden ser efectivamente curadas con esta terapia alternativa.