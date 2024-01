Aislinn Derbez es la burla por afirmar que las enfermedades se curan con pensamiento positivo

En ' La Magia del Caos ', Aislinn Derbez conversó con el Doctor Nirdosh Kohra , y la plática está dejando a todos con el 'ojo cuadrado' debido a las audaces declaraciones sobre las enfermedades que el supuesto especialista hizo.

Con su podcast 'La Magia del Caos', Aislinn Derbez ofrece diferentes puntos de vista sobre el manejo de las emociones, la salud y terapias alternativas que ella misma practica y que promueve entre sus más de 800 mil suscriptores. La también actriz ha sabido diferenciarse de su papá Eugenio Derbez, creando contenidos acorde a sus creencias, y aunque sea muy zen, no se salva de la polémica.

Muchos han criticado a Aislinn por invitar a su podcast a pseudoespecialistas de la salud, que promueven terapias holísticas, alejadas de la medicina tradicional, para curar diversos trastornos físicos, basados en la idea de que 'todo es mental' y que las enfermedades provienen de un desequilibrio emocional.

¿El cuerpo puede curarse solo? Nirdosh Kohra asegura que sí

En el capítulo titulado 'La Raíz de las Enfermedades y Cómo Detenerlas', Nirdosh Kohra asegura que las enfermedades son en realidad un proceso de sanación. El médico cirujano afirma que desde la carrera de medicina empezó a ver los 'huecos' para entender al ser humano desde un punto de vista energética, más profunda e integral.

"El cuerpo y la mente no están separados. Hay que verse como algo íntegro y ayudar a las personas a encontrar su sanación. El 80% de las enfermedades, no son enfermedades, son proceso de sanación"

Esta declaración levantó controversia en redes sociales, e inmediatamente el influencer y especialista de la salud Mr. Doctor desmintió lo afirmado por Nirdosh Kora.

El especialista sostiene que hay que enseñarle al cuerpo las técnicas para recuperar ese equilibrio y encontrar la raíz de las enfermedades. Si realmente sabemos qué causa las enfermedades, sabríamos cómo combatirlo. La teoría de Nirdosh es que la medicina tradicional no nos ayudará a recuperar la salud si antes no no atacamos a la raíz del problema:

"El cuerpo puede curarse solo de lo que sea"

Usuarios de redes se fueron encima de Aislinn por dar espacio y promover esta clase de terapias alternativas, que toman como base de la sanación el pensamiento positivo, el crecimiento espiritual y el derribo de 'creencias limitantes' que afectan a nuestro cuerpo.

¿Quién es Nirdosh Kora?

Es un médico cirujano y creador del método Bodhi Medicine, que es un nuevo enfoque integral para la sanación, que busca la causa raíz de cualquier enfermedad como: situaciones emocionales, mentales, físicas, energéticas y espirituales para ayudarte a encontrar el camino de regreso a la armonía y el bienestar.

El especialista sostiene que enfermedades como el cáncer, las alergias, hipertensión y diabetes se pueden sanar desde la raíz, derribando las creencias que en un inicio nos llevaron a perder la salud y recuperar el equilibrio con base en las terapias alternativas que él mismo ofrece en su sitio web. Una consulta con Nirdosh Kohra cuesta 300 dólares, alrededor de 5 mil pesos mexicanos.