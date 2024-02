Marcelo Imposti, novio de Paola Rojas, habla por primera vez de su relación

Paola Rojas presentó por primera vez ante la prensa a su novio Marcelo Imposti, quien algo tímido dio unas palabras ante los medios de comunicación. La pareja ha tratado de mantenerse alejada de las cámaras, sin embargo, esta vez aprovecharon para mostrarse muy enamorados y confirmar que están en uno de sus mejores momentos.

La conductora y periodista asistió a un evento del programa "Sale el Sol" en donde fue muy bien acompañada de su novio, con el que tiene alrededor de dos años de relación. Rojas se dijo sorprendida que su pareja no se alejara de las cámaras, como comúnmente lo hace, así que decidió presentarlo de forma oficial ante la prensa al empresario argentino.

Sigue leyendo:

"No hay bronca": Paola Rojas revela que a su novio le gusta Montserrat Oliver

Paola Rojas demuestra que está más enamorada que nunca de su actual pareja: "afortunadamente tengo al que quiero"

Marcelo Imposti confirma que está enamorado de Paola Rojas

La integrante de Netas Divinas le insistió que pasara ante las cámaras, a pesar de que en un principio se negó, después accedió a la petición de Paola. Marcelo Imposti se veía muy apenado, por lo que la periodista lo justificó recordando que él no es una persona pública y no le gusta salir ante las cámaras. "Tienen la exclusiva. Siempre se esconde y esta vez no"

"Me da pena", confesó el empresario al aparecer ante las cámaras. En tanto, las reporteras aprovecharon para preguntarle qué siente al ser pareja de una mujer tan exitosa y completa como Paola Rojas: "Está muy bien", contestó Imposti, quien se veía notablemente apenado al estar en esta situación en la que es cuestionado por miembros de la prensa, sin embargo, siempre tuvo una sonrisa en su rostro.

Paola Rojas confirmó que está feliz con Marcelo Imposti

Por su parte, Paola Rojas dejó ver que está muy feliz en su relación con Marcelo Imposti. Recordó que desde sus vacaciones de Año Nuevo en Australia, cuando publicó una foto junto a su novio, se ha dejado ver más con él en público, por lo que ahora lo alentó a parecer en las cámaras, no obstante, él es muy discreto.

Paola Rojas y Marcelo Imposti comenzaron a salir hace alrededor de dos años IG @paulinamercado007

"La verdad es muy respetuoso de esto que yo hago (los medios de comunicación) y muy discreto. (...) En Año Nuevo estábamos tan felices en Sidney viendo estos fuegos artificiales espectaculares, entonces publiqué una foto juntos, nunca lo había hecho, y vaya lo que ha derivado desde ahí", destacó la periodista, de 47 años.

Después de tener una polémica separación de Luis Roberto Alves, mejor conocido como "Zague", con el que tuvo a los mellizos, Leonardo y Paulo; Paola Rojas le ha dado una nueva oportunidad al amor con el empresario argentino Marcelo Imposti, del que se ha dicho muy enamorada.