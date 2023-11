Paola Rojas se deja ver por primera vez con su nuevo novio, Marcelo Imposti

Paola Roja es una de las conductoras más queridas en el medio del espectáculo, por ello0, la noticia de un nuevo amor generó gran expectativa entre sus fans que esperaban ansiosos conocer más del misterioso hombre que conquistó su corazón. El día llegó y a través de redes sociales se dejó ver más enamorada que nunca en una postal en la que posa por primera vez junto al empresario Marcelo Imposti.

Paola Rojas junto a su nuevo novio

La periodista mexicana se sinceró en el programa “Netas Divinas” sobre el impacto que tuvo en su vida personal y profesional la polémica separación con el exfutbolista Zague, esto debido a la infidelidad del también padre de sus hijos. Aunque ha dejado atrás este amargo episodio para darle una nueva oportunidad al amor con el empresario argentino Marcelo Imposti, de 56 años.

Paola Rojas posa por primera vez junto a su novio. Foto: IG @paulinamercado007

La postal fue compartida por Paulina Mercado en su cuenta de Instagram. En ésta se ve a Paola Rojas junto a su novio, quien la abraza por la cintura mientras posan y junto a ellos la también conductora junto a su pareja, el actor Juan Soler, todo mientras disfrutan de una comida en Polanco el pasado fin de semana.

Historia de amor de Paola Rojas

Aunque la periodista decidió dejar fuera de los reflectores los detalles de su nuevo romance, hace algunos meses reveló en “Netas Divinas” más de su historia de amor y cómo se reencontró con Marcelo Imposti luego de 20 años cuando se conocieron por primera vez en una fiesta.

“Nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir y se fue. Pasaron los años, yo me casé, me multipliqué, él también y nos encontramos años después. Yo estaba comiendo con Daniela, de pronto se para y cuando regresa me dice: ‘Oye, ese tipo que está ahí’, y yo: ‘¿Cuál, el guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar?!’, y me dice: ‘Ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”, recordó entre risas Paola Rojas.