Tras polémica por apoyar a Piqué, Paola Rojas reaparece, ahora enfundada en un minivestido de lentejuelas ideal para cerrar el 2023

A finales de octubre del 2023, Paola Rojas causó conmoción en redes sociales luego de publicar un carrete de fotografías en el que se le podía ver acompañada de diversas personalidades, entre ellas Gerard Piqué, algo que provocó que sus fans se le fueran a la yugular al asegurar que ese no era el espíritu sororo que tanto presumía, pues, aunque no estuviera de acuerdo con las canciones que Shakira sacó tras su ruptura con el exfutbolista, no mostraba empatía ante las circunstancias en la que se dio la ruptura de la expareja, especialmente considerando que estas guardan similitudes con la manera en la que se dio su separación con Zague.

Así, ante los comentarios de odio dirigidos hacia la conductora, Paola Rojas terminó optando por borrar la galería en cuestión, algo que no impidió que el hecho quedara plasmado en varios screeshots que ahora circulan en otras plataformas digitales. Sin embargo, como suele suceder con las publicaciones de redes sociales, la viralidad de este suceso fue reemplazado por declaraciones que la periodista dio en torno a su vida privada, algo que a su vez palideció ante la más reciente publicación de la famosa, ya que en esta se le puede ver enfundada en un vestido ideal para este cierre de año.

El café es un color poco apreciado, pero combinado con lentejuelas crea un estilo perfecto / IG: paolarojas

Paola Rojas se luce en minivestido entallado: FOTOS

Como ya es costumbre, Paola Rojas terminó dando cátedra de estilo en su más reciente aparición en "Netas Divinas", programa en el que comparte créditos con Natalia Téllez, quien a su vez no pudo omitir llenar de halagos a la periodista al verla llegar con este atuendo de gala al set.

Uno de los atributos del minivestido de Paola Rojas consiste en su corte clásico y sencillo, el cual le permite jugar con las lentejuelas impidiendo que el diseño se vea saturado o demasiado ostentoso, haciéndolo una alternativa ideal para aquellas mujeres que buscan verse aesthetics en las fiestas de fin de año.

Paola Rojas fue "cancelada" por muchos usuarios al presumir una foto a lado de Piqué / IG: paolarojas

Incluso si ya comienzas a buscar un outfit para la cena de Navidad, este look de Paola Rojas puede volverse una opción, ya que se presenta en un color que le favorece a todos los tonos de piel y que, gracias a su sobriedad, encaja a la perfección con el brillo y glamour de las lentejuelas.

El estilo del vestido de Paola Rojas es ideal para fin de año / IG: paolarojas

Y si eres una fanática de presumir tus piernas de acero, entonces el largo del vestido de la conductora de "Netas Divinas" te sentará a la perfección, pues no sólo deja a la vista las pantorrillas, sino que extiende su sensualidad hasta los muslos, un área que puedes destacar aún más si cuentas con un bronceado marcado como el de Paola Rojas.