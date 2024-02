VIDEO: Dania Méndez rompe en llanto en “Hoy” por una terapia de sanación

Este jueves 29 de febrero, durante la emisión del programa Hoy tuvieron como invitado a Master OH un experto en sanación espiritual quien goza de gran reconocimiento por sus terapias que han ayudado a millones de personas alrededor del mundo, entre ellas la conductora Yolanda Andrade quien pudo ser sanada durante su programa Mojoe y aseguró que fue de las mejores experiencias que ha vivido.

Así como Yolanda Andrade, en esta ocasión, Dania Méndez fue quien se sometió a la terapia de sanación del experto nacido en Corea del Sur, y al igual que la conductora de Mojoe, la ex integrante de Acapulco Shore rompió en llanto.

Sigue leyendo:

Hospitalizan de emergencia a Silvia Pinal, ¿cuál es el estado de salud de la primera actriz?

Andrea Escalona da consejo para mejorar relación de pareja y lanza fuerte indirecta a Dania Méndez: "no se queden con lo del celular"

Master Oh dio una terapia de sanación a Dania.

Foto: IG @programahoy

¿Por qué lloró Dania Méndez en el programa hoy?

Pese a que la terapia de sanación que dieron como demostración en la emisión de hoy fue muy breve, bastaron esos minutos para que Dania Méndez haya llorado de manera incontrolable.

Y es que, se colocó en una camilla, cuando Master OH comenzó a tocar y hacer un tipo de presión y masaje a la conductora en distintas partes del cuerpo, primero lo hizo cuando la influencer estaba boca abajo.

Fue rápido, pero La buchi no podía parar de llorar.

Foto: IG @programahoy

Luego de esto, las primeras lágrimas comenzaron a brotar, sin embargo el experto le pidió que cambiara su postura, ahora viendo hacia arriba, de igual forma Master OH colocó sus manos sobre algunas partes del cuerpo de Dania y finalmente la ayudó a levantarse pero la guapa conductora ya no podía dejar de llorar.

De acuerdo con el experto en sanación ahora Dania se sentirá mucho más libre y reconoce que la joven tiene un gran corazón, mientras que “La buchi” dijo sentirse más ligera y aunque no podía explicar cómo fue comenzó a llorar, solo dijo que no podía parar de hacerlo pues es algo que necesitaba sacar.

“No sé cómo explicarlo, no sé la energía, solamente me dieron ganas de llorar, sentí sanar”, dijo Dania.

También sanó a Yolanda Andrade

Como lo mencionamos anteriormente, a finales del 2023, Yolanda Andrade recibió en Mojoe al mismo experto y ella se sometió al igual que Dania a una sanación, sin embargo, a sinaloense no solo lloró sino que hasta gritó del dolor.

Durante la emisión Montse pidió que sanaran a su amiga Yolanda quien no la ha pasado nada bien en los últimos meses pues su salud no ha sido la óptima, ya que incluso ha estado en el hospital. Fue así como Master Oh aceptó a sanar a Yolanda y ella se acostó en una cama terapéutica y por lo que inmediatamente el experto comenzó a tocar y hacer un tipo de presión y masaje a la conductora en distintas partes del cuerpo.

Luego de esto, el rostro del especialista comienza a cambiar pues parece que a él le doliera, sin embargo, Yolanda Andrade comenzó a quejarse y aunque en un principio se escuchaba muy bajito, la sinaloense terminó en un grito de dolor, esto sorprendió a Montserrat Oliver, Omar Fierro y Rene Strickler quienes se encontraban ahí también, finalmente, al terminar la sesión Yolanda estaba más tranquila y sentada en el sillón, a lo que el especialista le cuestionó si ya sentía más ligera su espalda, la conductora conmovida lo abrazó, besó y agradeció lo que había hecho por ella.