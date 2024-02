Rafael Inclán no piensa en el retiro a sus 83 años, revela que no tiene ahorros: "no tengo capital para retirarme"

El famoso comediante y estrella del Cine de Ficheras, Rafael Inclán se robó todas las miradas en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que reveló que a sus 83 años no piensa en el retiro. El actor preocupó a todos al confesar que no tiene dinero ahorrado para llevar su vida lejos del entretenimiento.

A lo largo de su carrera Rafael Inclán se ha consolidado como una de las grandes figuras de la comedia en nuestro país. Gran parte de su fama se la debe a los papeles que realizó en el Cine de Ficheras y actualmente como primer actor en varias telenovelas.

El actor habló de sus ganancias. Foto: Instagram/@rafaelinclan

Rafael Inclán no tiene dinero para su retiro

Por medio de su canal en YouTube el reportero, Edén Dorantes compartió una entrevista con Rafael Inclán. El actor habló sobre su reciente trabajo en Televisa y la posibilidad de anunciar su retiro de la farándula a sus 83 años de edad. Sin embargo, nadie esperaba su peculiar respuesta.

Ante este cuestionamiento el protagonista de películas como "El mofles y los mecánicos", "El vecindario" y "Fuera del cielo" dijo que no está pensando en el adiós pues no sabe hacer otra cosa. Además detalló que no tienen dinero ahorrado para su retiro.

"No sé hacer nada, no tengo capital para retirarme", dijo el actor del Cine de Ficheras.

Finalmente Rafael Inclán de 83 años de edad dijo que no ha pensando en retirarse y continuará trabajando si su salud se lo permite. En cuanto a su estado actual reveló que nunca ha priorizado su salud, pero afortunadamente se siente bien y capaz de seguir trabajando.

"Nunca he pensado en retirarme. Nunca me he cuidado mucho", contó.

¿Quién es Rafael Inclán?

Rafael Inclán es un reconocido actor que ganó gran parte de su fama como actor de Cine de Ficheras. A sus 83 años ha colaborado en cine, teatro y televisión. Su reciente trabajo fue como protagonista en la telenovela "El maleficio".