Ángela Aguilar causa polémica al asegurar que la sopa instantánea la mantiene delgada

Ángela Aguilar vuelve a estar en la polémica debido a que recientemente aseguró que la sopa instantánea la mantiene tan delgada. Aunque presuntamente lo dijo en tono de broma, muchos usuarios de redes sociales se molestaron debido a que consideran que este tipo de comida no es saludable.

La intérprete de "En Realidad" se ha convertido en un referente de moda y estilo para jóvenes de su edad, por lo que siguen sus recomendaciones de belleza. Es por eso que ahora que mencionó que las sopas instantáneas la mantienen delgada, varias personas opinan que debe de tener cuidado con lo que comparte.

Ángela Aguilar mencionó que le gusta la sopa instantánea IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar asegura que come Maruchan para mantenerse delgada

En la más reciente alfombra roja de Premio Lo Nuestro, el medio Mezcalent le preguntó a Ángela qué es lo que la gente no sabía de ella, a lo que la hija de Pepe Aguilar dijo que pocos conocían que era fanática de las sopas instantáneas, en específico, de la marca Maruchan, y después bromeo con que eso lo mantiene delgada.

"La gente no se imagina que me gusta la Maruchan", mencionó la cantante, quien dijo que es lo único que pide en su catering. "¡Me mantiene flaca! ¡Ah! ¿verdad?", dijo en tono de broma Ángela Aguilar, quien también ha destacado por su breve cintura.

Ángela Aguilar es in ícono de la moda IG @angela_aguilar_

¿Cuáles son los daños de las sopas instantáneas?

Las sopas instantáneas no son recomendadas por los expertos para comerse diariamente, pues de acuerdo con el sitio de Keck Medicine de la University of Southern California, tienen una falta de proteínas, pero contienen alto niveles de grasas saturadas dentro de estos alimentos por lo que tienen bastantes calorías, lo que causa el efecto contrario a lo que Ángela Aguilar, pues provocan un aumento de peso.