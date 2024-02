Así fue la humillación que recibió Alfredo Adame sobre su familia: "Tus hijos, que ni ellos te quieren"

La Casa de los Famosos 4, transmitida por Telemundo, es ya el reality show de su tipo que más conflictos ha mostrado durante las 5 semanas que lleva al aire. Y es que los dos bandos que se han conformado están en total enemistad. Por un lado, Tierra, liderado por Lupillo Rivera y en contraparte Fuagua, creado de los cuartos Fuego y Agua, liderado por Alfredo Adame.

Es recordado el encontronazo entre Lupillo y Alfredo hace poco, casi llegando a los golpes y con duras amenazas de venganza. También cabe destacar que durante la madrugada del lunes fue expulsado Carlos Gómez por lanzar un puñetazo al rostro de Rodrigo Romeh.

Con los ánimos caldeados, es debido recordar que durante los posicionamientos de este domingo, Alfredo Adame se colocó frente a Ariadna Gutiérrez, la ex reina de belleza colombiana, a quien agredió verbalmente en repetidas ocasiones. Ella, con elegancia, respondió al actor para dejarlo en ridículo ante la audiencia.

Este lunes, Ariadna se salvó y eliminó a Sophie. Foto: Especial

Esta ocasión tocó turno a Ariadna Gutiérrez, la integrante del cuarto Tierra que parece no ser del agrado de Alfredo, ya que en repetidas ocasiones ha centrado comentarios negativos contra su persona. Pero, fue en el posicionamiento del pasado domingo, cuando Adame se plantó frente a ella para decirle todo lo que pensaba de ella.

"Ariadna, no sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni rating, ni contenido ni absolutamente nada", fue así que comenzó Adame su expresión ante la sonrisa irónica de ella.