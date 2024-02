La Casa de los famosos 4: se filtra el video del momento exacto de la agresión de Carlos a Rodrigo Romeh

Este domingo 25 de febrero se vivió por primera vez un acto de violencia dentro de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos en su versión de Estados Unidos, y es que, esta edición se han vivido cosas muy intensas en la competencia.

Desde hace unas semanas, la tensión entre los integrantes del cuarto Agua y Fuego en contra de los que están en Tierra cada vez está más fuerte, por lo que todo terminó en golpes tras el posicionamiento, debido a esto es que Carlos resultó expulsado luego de golpear a Rodrigo Romeh.

Después de la agresión Rodrigo puso hielo en el golpe

Foto:Telemundo

Se filtra el video del momento en el que Carlos golpea a Rodrigo Romeh

Aunque la noche de anoche durante la gala de eliminación Telemundo compartió un breve fragmento de cómo comenzó la pelea en donde Rodrigo Romeh resultó golpeado por Carlos, la televisora no quiso mostrar el momento exacto en donde sucedió la agresión en contra del habitante del cuatro Tierra.

Debido a lo anterior, es que los seguidores del reality show pedían ver el momento en donde Carlos golpeó a Rodrigo Romeh, cabe señalar que el Campeón Mundial de Fitness no tenía nada que ver en dicha pelea pues él solo estaba presente para evitar que Clovis o alguien más llegara a los golpes.

Fue así como en redes sociales ya circula el momento en el que Carlos golpea a Rodrigo Romeh, por lo que inmediatamente Clovis pide a la Jefa que cheque la agresión pues su amigo y compañero había sido víctima de una agresión física.

Y aunque Carlos intentó negar que no había golpeado a Romeh, éste aseguró que sí recibió una agresión de su parte, así mismo “La bebeshita” comenzó a gritar que no era verdad que su amigo Carlos había infringido las normas de “no agresión física”.

Pese a que los amigos de Carlos intentaron pasar por alto la agresión, “La jefa” inmediatamente llamó a éste al confesionario y así le dio a conocer que debido a no cumplir con las normas de convivencia quedaba expulsado de manera inmediata, pues se revisaron minuciosamente las cámaras de seguridad y se dieron cuenta como con su puño izquierdo soltó un fuerte golpe al rostro de Romeh.

Carlos no pudo evitar negar la agresión que propinó en contra de su compañero por lo que lo único que hizo fue aceptar la decisión de “La Jefa” y salir inmediatamente de La Casa de los famosos.

Así anunció “La jefa” la expulsión de Carlos

Luego de hacerle saber que quedaba expulsado de la competencia, Carlos Gómez salió de La Casa de los Famosos 4, y hasta el momento el hombre no ha sido llamado para dar declaraciones en alguna gala, y no se sabe si es que ésto podrá ocurrir o bien ya no se le dará el foco como al resto de los participantes.

Sin embargo, tras la expulsión de Carlos, “La Jefa” reunió a todos los participantes que aún quedan de la competencia en la sala, para hacerles saber la decisión que se había tomado, además de recordarles que no está permitidas las agresiones físicas.