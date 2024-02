"No tengo exclusividad": Leticia Calderón se dice enamorada y detalla que tiene una mente abierta

En a actualidad, es cada vez más normal y cotidiano saber de vínculos que atiendan a las necesidades de compañía y felicidad de una persona sin la necesidad de caer en el amor romántico o en la idealización de una vida monógama y este es precisamente el mensaje que ha mandado Lety Calderón.

Fue durante un encuentro con la prensa que la actriz de 55 años habló respecto a su situación sentimental, esto luego de que la prensa la interrogara sobre distintos detalles de su vida privada, siendo este el momento en el que la famosa confesó que está enamorada.

Leticia Calderón asegura que educa a sus hijos con un mensaje de libertad y en pro de la mente abierta. Foto: Especial

Lety Calderón confiesa estar enamorada y libre

La querida actriz mexicana fue interrogada respecto a su situación amorosa actual, pues aseguraron que se veía muy feliz y enamorada, pregunta a la que respondió de manera afirmativa, sin embargo, dijo que no tiene exclusividad y que se asume como una persona libre.

"Por su puesto que estoy enamorada, pero no tengo exclusividad (...) Estoy soltera, pero no sola", aseguró luego de que la prensa le preguntara cómo es que se encuentra el estado actual de su corazón.

La querida artista escénica aseguró que lo más importante es darse cuenta de lo que uno quiere en la vida y, con base en eso, evaluar la compañía que uno desea y definir los vínculos con base en la libertad y el acuerdo mutuo dependiendo de lo que se busca, siendo esta una filosofía que además imparte en sus hijos.

"Así estoy educando a mis hijos, que sean libres, de mente abierta, que amen, estoy enamorada, pero de verdad no estoy con exclusividad, no estoy con alguien, creo que tengo la edad suficiente para decidir y asumirme como alguien libre y decidir lo que yo quiero en la vida, me la paso increíble y conozco gente maravillosa con la que me la paso muy bien", aseguró la famosa, quien se mostró risueña y alegre con la prensa.

