Tras 17 años soltera, Leticia Calderón confirma nuevo romance: “Estoy enamorada”

Durante las últimas horas el nombre de Leticia Calderón ha encabezado las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que la actriz confirmó que luego de diecisiete años soltera, se encuentra iniciando una nueva relación que la tiene sumamente enamorada, por lo que la noticia causó un gran revuelo entre sus fans y al interior de la farándula, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

Estas declaraciones de Lety Calderón fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al programa de espectáculos llamado “De Primera Mano” en la cual, no tuvo reparo al reconocer que se encuentra más que enamorada, sin embargo, también aclaró que el romance todavía no es nada formal, además, señaló que pese a sentirse muy contenta por este tema, aseguró que sus hijos siguen siendo su principal prioridad.

“Estoy enamorada, estoy contenta, sin formalizar al cien por ciento las cosas, creo que hay que disfrutar el día a día, evidentemente estoy dedicándome mucho a mis hijos, también estoy enamorada de ellos, babeo por ellos, entonces ahorita mi prioridad son mis hijos, salgo con alguien, pero ahorita no es nada formal”, fueron las palabras de la actriz, quien no quiso ahondar en detalles sobre su nuevo galán precisamente porque todavía no se ha hecho oficial su relación.

El amor también le llegó al hijo de Leticia Calderón

En la misma entrevista, Leticia Calderón señaló que además de ella, todo parece indicar que su hijo mayor, Carlo, se encuentra enamorado, no obstante, al igual que su famosa madre, el joven todavía no formaliza su relación, además, lo que llamó la atención fue que la estrella de telenovelas mencionó que cree que su hijo teme entregarse completamente al amor, tal y como lo hace ella.

“Sí me ha dicho que sale con una amiga, que le encanta, que le cae muy bien, que la pasa muy bien y yo lo veo contento, lo veo feliz y respetando sus tiempos, hasta que el me la quiera presentar, llevarla a casa y demás, lo voy a esperar. Tenemos una gran comunicación y él me ha dicho ‘mamá, dame chance’, no sé por qué razón está rejego a entregarse, igual que yo, al cien por ciento”, expresó Leticia Calderón.

Leticia Calderón asegura que sus hijos seguirán siendo su principal prioridad. Foto: IG: letycalderon79

Para finalizar, Leticia Calderón señaló que está muy contenta de que su ex, Juan Collado, ya no tenga problemas con la justicia pues esta situación le ha permitido al abogado poder tener una mayor cercanía con sus hijos.

“A mí me encanta, de eso se trata la vida, que mis hijos sepan y estén con su papá, porque tienen un papá, existe un papá, me encanta que tengan este acercamiento, sobre todo en esta época, por ejemplo, a mí no me ha hablado de la novia, pero a él ojala sí, porque para eso están los papás, para aconsejarte, guiarte y para escucharte, entonces yo estoy muy feliz de que ya puedan verse más seguido”, finalizó Leticia Calderón.