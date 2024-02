Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez desafían los estándares y salen de los típicos padres divorciados: así es su relación

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez celebraron este fin de semana el cumpleaños número 6 de su hija Kailani y para recordar este día se tomaron una tierna fotografía familiar, pero la imagen generó expectativa en el medio del espectáculo por una posible reconciliación entre los actores. Sin embargo, ellos han dejado claro que estos encuentros son muestra de su buena relación y de cómo se transformó después de su divorcio por el bien de su pequeña.

A pesar de que los actores se separaron en 2020 se les ha visto juntos más de una vez. De hecho, actualmente se encuentran viviendo en España por compromisos laborales. Y aunque ya no tengan una relación amorosa, tanto Aislinn como Mauricio han expresado el amor que sienten el uno por el otro, algo que no termina de encajar para muchas personas en esta sociedad, pues están saliendo del formato tradicional de padres divorciados.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez desafían el formato tradicional de padres divorciados

A través de su cuenta de Instagram, los artistas compartieron una foto celebrando el cumpleaños de su hija. La imagen demuestra un tierno y amoroso momento que vivieron en familia, pues aparecen los tres posando de una forma muy creativa. Junto a la imagen escribieron unas tiernas palabras para festejar que su pequeña cumplió un año más de vida.

“Feliz cumple número 6 Kailani. Te amamos inmensamente y somos muy afortunados de que seas nuestra hija”, dice el texto bajo la foto.

La fotografía desató una serie de comentarios, algunos internautas señalaron que esa imagen indudablemente era señal de que habían retomado su relación, otros simplemente no pueden creer que la pareja se lleve tan bien y todavía convivan en familia después de haberse separado. Pero ellos han dejado claro que su relación simplemente se transformó y aunque ya no estén juntos como esposos, siempre convivirán y se mantendrán juntos por el bien de Kailani.

"La vida da vueltas quien sabe en un futuro, por ahora me encanta que se lleven bien por el bien de su hija", "Eso es un sano crecimiento de una niña con papás separados pero felices crece una niña feliz", "Me hubiera encantado tener papás separados así de sanos. Son top", "Me alegra ver dos adultos que aunque ya no son pareja, hagan lo mejor de sí mismos por llevarse bien, siempre estarán unidos por esa linda niña", "Así debe de ser, a pesar d estar separados somos familia y hay que aceptarlo siempre con respeto tanto a nosotros mismos como a nuestras parejas", fueron los comentarios de algunos de sus seguidores.

Juntos por el bien de su hija

Mauricio y Aislinn han defendido su vínculo ahora como amigos, y por lo menos hasta las últimas entrevistas que ambos han dado, han asegurado que no piensan retomar su relación amorosa, ya que actualmente están contentos con la familia que son; llena de amor y cordialidad. A su vez, se apoyan mutuamente para cumplir con sus obligaciones como padres y también laborales.

Más allá de posturas sociales y de la creencia de que como padres divorciados no pueden convivir o no puede haber una sana relación, han señalado que tener un lazo de amistad es indispensable por Kailani y es una forma de transformar su relación por el tiempo que estuvieron juntos. Incluso, Aislinn invita a que otras parejas a que normalicen llevarse bien con sus ex, especialmente cuando tienen hijos en común.