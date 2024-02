Margot Robbie, criticada por su look Barbie: "parece que se puso su edredón"

La entrega de Premios del Sindicato de Actores 2024, mejor conocidos como SAG Awards, se llenó de las principales estrellas del momento entre las que estuvo la actriz australiana Margot Robbie. Como sucedió en los Globo de Oro y los BAFTA, la rubia llegó debido a que la nominaron en la categoría Mejor Actriz, título que se debatió con Annette Bening, Carey Mulligan, Emma Stone y Lily Gladstone; de ellas, el premio fue para la última.

Aunque la actriz no se ha llevado ningún premio, pese a su actuación en Barbie por la que en su momento recibió buenas críticas, no ha dejado de ser foco de atención. Ya sea por su carisma, belleza y estilo, la protagonista de "Yo, Tonya" y "La leyenda de Tarzán" se vuelve tendencia en redes sociales.

Margot Robbie y su look "colchoneta" en los SAG Awards 2024

Lo mismo sucedió en los SAG Awards, sólo que ahora Margot Robbie fue blanco de críticas por el look que eligió para desfilar en la alfombra roja. La actriz, de 33 años de edad, usó un minivestido negro de la casa de moda italiana Schiaparelli, que fue fundada en 1927 por la fallecida diseñadora Elsa Schiaparelli. Usó zapatillas a juego y una de estas incluye una pulsera con pedrería que le dio un aspecto chic al outfit.

Como el glamour es vital en la temporada de premios, el vestido de la actriz incluye un gran lazo rosa que va desde la manga hasta la cintura, cayendo hacia un lado, como si se tratara de una falda con volumen e impresionante caída. Sin embargo, algunos usuarios de Facebook indicaron que "parece que se puso su edredón".

Para los SAG Awards 2024, Margot Robbie eligió un minivestido con lazo rosa de la firma italiana Schiaparelli.

División de opiniones por el outfit al estilo Barbie

Las críticas para Margot Robbie fueron extensas, ya que hubo quienes comentaron lo siguiente: "Quedaba mejor el vestido solo, esa colchoneta está por demás. ¡Muy feo!", "qué bien, trae la colchoneta para la hora de la siesta" y "bonito color de la colchoneta".

Pero también hubo usuarios que defendieron a la actriz que le dio vida a Harley Quinn porque comentaron "amo que Margot (Robbie) no es aburrida. Es inteligente y aventurera con sus elecciones". Además, indicaron que no deja de ser el centro de la atención, aunque los críticos de cine no están reconociendo su trabajo en Barbie.