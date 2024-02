Horóscopos de Nana Calistar HOY 24 de febrero: Los signos zodiacales que el karma les hará justicia

Tras celebrar su cumpleaños, este 24 de febrero, Nana Calistar tiene las mejores predicciones que ha preparado para quienes quieren saber un poco más de su destino, con la luna llena como testigo. Con estas recomendaciones que comparte a los 12 signos zodiacales, sus consentidos de la astrología, podrás iniciar con el pie derecho.

En esta edición de horóscopos, la vidente comparte revelaciones sobre la familia, la suerte, el amor, la salud, el trabajo y las finanzas. Muchos deberán reflexionar sobre los acontecimientos en sus vidas, especialmente en el ámbito espiritual, comenzar el sábado con el pie derecho

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, vienen días muy buenos en los cuales entenderás muchas situaciones por las que estás pasando. Etapa en la cual te sentirás muy querido y apapachado; sin embargo, te vas a enterar de como muchas personas afectaron tu entorno o se pasaron de lanza contigo.

Si has estado enfrentando discusiones con pareja, este es el momento de superarlas. Incorporar una mejor actitud para que las cosas vayan cambiando. Tómate un tiempo para hablar con tu pareja y resolver los malentendidos.

Es importante que mantengas la calma ante los rumores que puedan surgir en el ámbito laboral. No te dejes llevar por chismes o habladurías sin fundamento. Concéntrate en tu trabajo y en tus objetivos, y no permitas que los comentarios negativos te afecten.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquiera que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés, sino aseguramiento de tu futuro.

Mantén la calma y no desesperes, hoy una situación un tanto confusa podría desordenarle emocionalmente, podrías recibir una noticia inesperada o enfrentarse a un problema inesperado en el trabajo.

Respira profundo y tómate un momento para analizar la situación antes de tomar cualquier decisión.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu trabajo se visualiza bien; sin embargo, si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas.

No te preocupes por quien te arruinó la existencia en tu pasado, ya que el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tú solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer.

Recuerda que no debes gastar tu dinero en cosas innecesarias. Hoy, te enfrentarás a la tentación de comprar un artículo de lujo que realmente no necesitas. En lugar de ceder a ese impulso, piensa en tus metas financieras a largo plazo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, trata de guardar un poco de dinero, puesto que vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes que entra.

No esperes nada más de esa persona que te gusta, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú. Deja de creerte santo o santa y de comportarte como tal, ya que no lo eres, aprende a disfrutar la vida y agradecer todo lo que tienes.

Prepárate para enfrentar con lucidez todas las situaciones inesperadas que puedan surgir, porque se acercan nuevas propuestas laborales que prometen ser muy positivas para ti. Esta semana podrías recibir una oferta de trabajo inesperada o ser reconocido(a) por tus habilidades en el ámbito laboral.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, una amistad anda de lengua suelta, si no le pones un alto te vas a meter en graves problemas.

No malgastes tus energías afectivas en querer probar algo nuevo y osado. Mantente firme en tus decisiones sentimentales y evita involucrarte en relaciones fantasiosas con personas que no conoces bien.

Deja de preocuparte por el futuro, pues tus compañeros de trabajo estarán allí para respaldarte en todas las ideas que has estado gestando. Esta semana podrías presentar un proyecto ambicioso en tu equipo y recibir el apoyo unánime de tus colegas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de marzo.

En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca.

En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estás hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera para arruinar la caricia y después ni adiós te dicen. Evita caer en la trampa de pensar que los regalos o gestos materiales son la clave de una relación exitosa.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no trates de cambiar la forma de pensar de otras personas, ya que cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti.

Es hora de que confíes más en tu capacidad intelectual. Enfrentarás desafíos que requerirán de tu astucia y conocimientos. Podrías tener que resolver un problema complejo en el trabajo o tomar una decisión importante en tu vida personal.

No dejes que la inseguridad te detenga, confía en ti mismo(a) y en tu habilidad para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía.

Es el momento perfecto para reformar tu vida y tu círculo social. Dedica tiempo a reflexionar sobre las relaciones que te rodean y cómo influyen en tu bienestar.

Dedica tiempo a reconectar con tu pareja y a fortalecer la intimidad emocional y física entre ustedes. Por ejemplo, podrías planificar una cena romántica en casa o una escapada de fin de semana juntos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de muchas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante.

No te culpes de cuestiones del pasado, la vida sigue, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños.

Confía en tus instintos y verás cómo encuentras la claridad y la confianza que necesitas para avanzar en tu vida. No te conformes con una relación amorosa que solo te sustente, sino que elige a alguien que realmente te haga feliz y te valore por quien eres.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos.

Enfrentarás desafíos que podrían hacerte sentir desanimado, pero es importante que no permitas que la tristeza te domine, si te encuentras en una situación difícil en el trabajo o en tus relaciones personales, recuerda que todo es temporal y que puedes superarlo.

Los astros en tu signo te brindarán esa sensibilidad que tanto necesitas en el plano amoroso. Aprovecha esta energía para expresarle a tu enamorado lo que sientes.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo.

Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Una amistad te buscará por problema sentimental. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo.

Es bueno saber que podrás fortalecer los vínculos con esos familiares que han estado olvidados, organiza una reunión familiar en tu casa o propón salir a comer juntos.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente.

No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos, ya que solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida.

Hoy será un día perfecto para organizar un encuentro en tu casa con tus seres queridos. Desde temprano, toma tu agenda y ponte en contacto con ellos.

