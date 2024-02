Galilea Montijo: la verdad detrás de los rumores de su supuesto embarazo

Durante los últimos días el nombre de Galilea Montijo se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias de distintas plataformas digitales y esto se debe a que se desató una intensa ola de rumores en los que se asegura que la querida conductora de “Hoy” podría estar embarazada, lo cual, ha generado una gran emoción entre sus fans, sin embargo, todo parece indicar que estas versiones son solo especulaciones infundadas pues la también modelo y empresaria ha dejado en claro en más de una ocasión cuál es su situación ante este tema.

Los rumores de un supuesto embarazo de Galilea Montijo se desataron el pasado 22 de febrero pues previo a la participación de la conductora de “Hoy” en los Premios Lo Nuestro tuvo que ser atendida por paramédicos por fuertes dolores intestinales, por lo que en redes sociales comenzó a especularse que podría estar experimentando síntomas de una gestación, posteriormente, en la alfombra roja del evento, la también empresaria se lució junto a su novio, Isaac Moreno y en este momento lo que llamó la atención fue que supuestamente la presentadora tenía el abdomen abultado, por lo que la emoción se hizo mayúscula.

Sigue leyendo:

Galilea Montijo preocupa a sus fans, confiesa que no puede vivir sin antidepresivos: "no puedo dejarlo"

Pepillo Origel se burla de los outfits de Gali, considera son de "carnaval": "muy exóticos"

Galilea Montijo preocupó a sus fans previo a los Premios Lo Nuestro. Foto: IG: peopleenespanol

Es importante señalar que Galilea Montijo todavía no ha hecho ninguna declaración en la que hable directamente de los rumores en los que ya la dan por embarazada, no obstante, lo que sí aclaró es que tuvo que ser atendida previo a Los Premios Lo Nuestro debido a un tema viral, además, aseguró que no fue la única en presentar estos síntomas pues otras conductoras que participaron en el referido evento también enfermaron y aunque no lo mencionó, se cree que debido a esta razón pudo haber presentado cierta inflamación en el vientre.

Galilea Montijo pudo recuperarse y participó en Los Premios Lo Nuestro.Foto: IG: galileamontijo

Galilea Montijo ya no podría quedar embarazada, pero sí quiere volver a ser madre

En distintas ocasiones Galilea Montijo ha referido que hace aproximadamente un año pasó por la menopausia, lo cual, fue un proceso sumamente complicado en su caso, lo que significa que le sería imposible quedar embarazada, por lo menos de manera natural y aunque se sabe que sí podría quedar en estado de gravidez con algunos otros métodos como la ovodonación la conductora de “Netas Divinas” ha señalado que no está dispuesta a asumir un riesgo de tal magnitud a sus 50 años de edad, no obstante, ha manifestado que está buscando otras opciones para volver a ser madre, incluso, ha detallado que le gustaría tener una niña.

De acuerdo con las palabras de Galilea Montijo, la maternidad subrogada o hasta la adopción son, por ahora, las opciones más viables que tiene para convertirse en madre, sin embargo, todavía no se decide pues ha referido que se sigue informando para hacer la mejor elección pues no es algo que se pueda tomar a la ligera.