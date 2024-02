“¡Me prendió!”: Galilea Montijo revela impactante experiencia con una masajista

Galilea Montijo acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que durante la última transmisión de “Netas Divinas” confesó que hace tiempo tuvo una impactante experiencia con una masajista y aunque las cosas no pasaron a mayores, la conductora de “Hoy” confesó que la pasó muy bien.

Estas impactantes declaraciones de Galilea Montijo fueron vertidas durante la última emisión de “Netas Divinas”, en la cual, el equipo de conductoras habló de temas relacionados con el amor y con sus fantasías aprovechando la fiebre que se originó por el Día de San Valentín y poco a poco la charla fue subiendo de intensidad hasta que la tapatía se animó a contar que en alguna ocasión su cuerpo respondió a los suaves contactos de una masajista le dio en la zona del busto.

El relato de Galilea Montijo se originó debido a que Paola Rojas confesó que una de sus fantasías más recurrentes involucraba una sala de masajes y una toalla, posteriormente, Natalia Téllez aprovechó el rumbo que tomó el tema de conversación e hizo una rápida encuesta: “Levante la mano quién se ha prendido en un masaje” y fue aquí donde todas las “Netas Divinas” pusieron en alto sus brazos, a excepción de Daniela Magún, no obstante, la cosa no paró ahí y enseguida la presentadora de “Hoy” contó cómo fue su experiencia con una masajista tailandesa.

“Yo sí y fue una tailandesa, no fue en mi viaje eh, la chava esta era una tailandesa en un spa muy lindo en México, te dan un masaje tan, pero de verdad tan… bueno, también era la primera vez que me hacían masaje como en esta parte de aquí (busto) y fue de ‘¡ay, estoy sintiendo bien sabocho!’, pero era así de ‘¡Ay, no, no, no!’, te masajean alrededor, no es sexual, pero lo que pasa es que yo loca, pues me prendió, pero no pasó nada, nomas’ que me prendió”, comentó ruborizada Galilea Montijo.

Galilea Montijo aclaró que el masaje del que habló no pasó a mayores. Foto: IG: galileamontijo

Cabe señalar que, esta no fue la única declaración que causó un gran revuelo entre los fans de la conductora de “Hoy” pues también confesó que de forma recurrente le gusta visitar moteles, aunque tenga que esconderse para no ser reconocida.

Como era de esperarse, las declaraciones de Galilea Montijo tuvieron una gran repercusión en plataformas digitales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto, sin embargo, la mayoría de sus seguidores tomaron el asunto de buena manera y pidieron no emitir ningún tipo de juicio negativo contra la conductora pues únicamente relató cómo es que su cuerpo reaccionó a un contacto físico, lo cual, es completamente normal.