Yailin "La Más Viral" se habría casado en secreto con Tekashi 6ix9ine; fotos con vestido blanco revelarían boda

La polémica ha sido una constante en la vida privada de Yailin “La Más Viral” y ha logrado alcanzar su carrera en la música, esta vez la cantante despertó sospechas de una boda con Tekashi 6ix9ine por las fotografías que compartió en Instagram en las posa usando un vestido blanco de encaje y transparencias rodeada de una decoración de globos en forma de corazón y rosas rojas.

Yailin “La Más Viral” desata rumores de boda

“Quiero pasar la vida viendo atardeceres en diferentes lugares con ustedes (D&C)”, es el mensaje con el que la intérprete de “Chivirika” compartió las fotografías en las que luce un vestido blanco corte sirena estilo nupcial que tiene un diseño con transparencias y abertura en el abdomen. También posee un escote strapless que le permitió resaltar las ondas en su cabellera junto una rosa roja como la romántica decoración que la rodeo en todo momento.

Yailin "La Más Viral" se habría casado en secreto con Tekashi 6ix9ine. Foto: IG @yailinlamasviralreal

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos la felicitaron, otros lanzaron fuertes críticas por haberse casado pese a las acusaciones de violencia que en meses pasados enfrentó la pareja. “Sin amor propio”, “De que sirve que te pongan flores un día si te hacen basura todo el año”, “Cuando de aparentar se trata…”, “Los amores ficticios de las redes y los que ya nadie cree” y “Que bello todo. Si tú eres feliz, nosotras también lo seremos”, fueron algunos de los mensajes.

Yailin desea convertirse en madre con Tekashi

Aunque hasta el momento la pareja no ha confirmado una boda, en su reciente entrevista con con el youtuber Brea Frank la cantante dominicana aseguró haber dejado atrás la relación “tóxica” con Tekashi 6ix9ine y reveló que tenían planes de llegar al altar y de convertirse en padres.

“El que se arrepiente no vive y no me arrepiento de nada. Estamos pensándolo, estamos planeando eso, yo quiero dos más, una hembra y otro varón. Hemos hablado, buscando anillo”, dijo la cantante al ser cuestionada sobre planes de boda y añadió: “Yo lo quiero mucho a él, él me ama a mí. Él es un niño, en su corazón es un niño. Él es bien inteligente, es creativo. Somos la misma persona, sus gestos yo lo hago. Es como verme en un hombre, nosotros relajamos mucho”, dijo.