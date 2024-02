Tras polémica por violencia, Yailin “La Más Viral” revela que tiene planes de boda con Tekashi 6ix9ine

La relación de Yailin “La Más Viral” y Tekashi 6ix9ine sigue dando de qué hablar tras las acusaciones de violencia doméstica que ambos enfrentaron hace tan sólo unos meses y que los llevaron tras las rejas. Esta vez la rapera dominicana reveló que tienen planes de boda y que le gustaría tener dos hijos más con el cantante, con quien dijo estar tomando terapia de pareja para dejar atrás los conflictos en su relación.

Yailin “La Más Viral” revela planes de boda

En entrevista con el youtuber Brea Frank, la intérprete de “Chivirika” reveló que tras los problemas que enfrentaron por violencia física en su relación, han decidido tomar terapia y ya planean llegar juntos al altar. Detalló que le gustaría tener dos hijos más con el cantante y, ante la preocupación de algunos fans, indicó que su hija, Cattleya, se encuentra en perfecto estado.

Sigue leyendo:

"Tipazo", Humberto Zurita confirma que habló con Luis Miguel en la boda de Michelle Salas

Angelique Boyer y Sebastián Rulli: así lucía la pareja cuando inició su mediático romance

Yailin "La Más Viral" revela que tiene planes de boda con Tekashi 6ix9ine. Foto: IG @yailinlamasviralreal

“El que se arrepiente no vive y no me arrepiento de nada. Estamos pensándolo, estamos planeando eso, yo quiero dos más, una hembra y otro varón. Hemos hablado, buscando anillo”, dijo la cantante al ser cuestionada sobre planes de boda y añadió: “Yo lo quiero mucho a él, él me ama a mí. Él es un niño, en su corazón es un niño. Él es bien inteligente, es creativo. Somos la misma persona, sus gestos yo lo hago. Es como verme en un hombre, nosotros relajamos mucho”, dijo.

Su relación con Tekashi 6ix9ine

La cantante rompió en llanto al hablar de los conflictos que ha tenido con Tekashi 6ix9ine y admitió que se trata de una relación “tóxica” e “inmadura”. Esto luego de que ella fuera detenida en Miami, Florida, con cargos de agresión con agravantes, daños a la propiedad y obstrucción de la justicia, según el informe policial. Mientras que él estuvo en prisión en República Dominicana ante una denuncia por la mamá de Yailin en la que lo señala de violencia doméstica.

“Dani vino en un momento que necesitaba. Comenzamos como amigos, colaboradores, me enseñó proyectos, me enseñó que la vida sigue (…) Es una persona muy especial para mí, yo lo quiero mucho, lo respeto mucho. Yo sé que hemos pasado cosas y seguimos aquí. Representa muchas cosas para mí, como mi familia, eso es lo más grande. Estamos tratando, porque cuando el amor está se puede. Lo que tú te propongas lo puedes lograr y estamos en eso. La vida está escrita. Si se puede, se puede, sin no se puede no se fuerza. Haz tu vida, yo hago mi vida. Se goza el momento”, dijo.