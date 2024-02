Raquel Bigorra reacciona al delicado estado de salud de Daniel Bisogno: "No estoy al pendiente"

Después de que se informara que Daniel Bisogno se encuentra en terapia intensiva, Raquel Bigorra reaccionó al enterarse del estado de salud del conductor de Ventaneando, quien fue su amigo. A pesar de que los presentadores terminaron mal su fraternal relación, la cubana solo desea que se recupere pronto.

Este martes, Raquel Bigorra asistió a un evento a La Casa del Actor, en donde fue interceptada por los reporteros. Debido a la noticia sobre la salud del conductor y actor, los periodistas le preguntaron qué pensaba al respecto, y fue en ese momento que reveló que desde hace mucho no tienen amigos en común, por lo que se ha enterado de cómo se encuentra su examigo debido a los medios.

Así reaccionó Raquel Bigorra al saber el estado de salud de Daniel Bisogno

Aunque ya no son amigos desde hace varios años debido a una polémica, Bigorra destacó que no tiene más que buenos deseos para la estrella de Tv Azteca, quien está intubado en terapia intensiva. La conductora de televisión espera que se mejore, pues tiene a su hija, Michaela.

"Ya le perdí la pista. Me entero más por ustedes que por otra cosa. Le deseo que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita. Cuando oigo (noticias) siempre le digo a mi esposo 'ojalá salga adelante'. Pero no tengo información de su estado de salud, porque no tengo contacto", dijo "La Bigorra".

Daniel Bisogno se encuentra en terapia intensiva IG @bisognodaniel

"No estoy al pendiente. No es que tenga contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. No es un tema ni un nombre que mencionamos alrededor de nosotros, pero por ese cariño que existió en su momento le deseo que le vaya bien y que salga adelante", señaló la conductora.

Sobre el hermetísmo que han mantenido sobre el verdadero estado de salud de "El Muñeco", sobre todo en Ventaneando, la actriz cubana mencionó: "ellos manejan la información como ellos consideren". Asimismo, comentó sobre la actitud de Pedro Sola de no querer hablar sobre el tema: "que no lo haga uno, que uno no de la entrevista para que veas como te va".

¿Raquel Bigorra ya perdonó a Daniel Bisogno?

Finalmente, se le cuestionó sobre si ya había perdonado a Daniel Bisogno, después de que la acusara de vender información sobre él a una revista de espectáculos. La cubana sentenció que ese tema ya quedó en el pasado: "Lo importante del perdón ni siquiera se lo tienes que decir a la otra persona, el perdón es para uno. Es decir 'qué aprendí de esta situación, qué no volvería hacer y cómo haría las cosas diferentes'".