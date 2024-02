Olga Mafud sorprende a sus fans con su espectacular voz para cantar: "¿hay algo que no haga bien?"

Una de las conductoras más queridas de la televisión es sin duda Olga Mafud, quien desde el matutino de TV Azteca, "Venga La Alegría Fin de Semana", ha conquistado el corazón el público no sólo por su belleza, sino también por su carisma inigualable y ni hablar de su talento. Sin embargo, algo que llamó la atención entre sus fans durante las últimas horas es que tiene un talento oculto ya que cuenta con una espectacular voz.

Si bien la conductora usualmente encanta con su alegría y energía, en esta ocasión un nuevo reto del matutino en su edición de sábados y domingos la llevó a tomar el micrófono y cantar en vivo. ¿El resultado?, ¡fue un éxito! y es que sus admiradores quedaron encantados con su talento e incluso piden que de conductora debute en la industria de la música, pues algunos de sus seguidores no dejan de preguntar cuándo lanza su propio álbum.

Así conquistó el programa. (Foto: IG @olgamafud)

Olga Mafud conquista la red al cantar en vivo en "Venga La Alegría"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Olga Mafud compartió un video tomado de la transmisión en vivo de "Venga La Alegría Fin de Semana" donde demostró que tiene talento para el canto y que su voz es inigualable. De esta manera recibió todo tipo de halagos e incluso sus fans no dudaron en decirle que su talento la puede llevar todavía más lejos.

"Como cuando te preguntan si en tu trabajo te sacan de tu 'zona de confort' Con miedo pero se hacen las cosas. El miedo no se vence, se usa para vencer. Me encanta estar en un lugar donde siempre se puede crear. Gracias @manupereyramx te adoro mucho (primera clase de canto y contando)”, fue el mensaje que escribió.

Así se vivió el icónico momento. (Foto: IG @olgamafud)

En el video se escucha a la conductora interpretar en vivo la canción "No me enseñaste" de Thalía y aunque no superó los niveles vocales de la cantante, ya que como ella misma indicó son sus primeras clases de canto, sí demostró que el talento lo lleva en las venas. Como era de esperarse, sus fans estallaron de emoción al verla en lo que podría convertirse en su nueva faceta y le dejaron comentarios como:

"También cantas? Hay algo que no sea bello en ti?", " Los Oaxaqueños conquistaremos el mundo jajajajaja abrazote paisana", "Hay algo que está jovencita no haga bien?!?!?! Jajajajaja. Eres talento puro. Cuando sale tu álbum???. Quiero ser el primero en comprarlo", "eres una diosa" y "te amo", se lee en la red.