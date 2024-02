Los signos zodiacales que tendrán más oportunidad recibir dinero HOY 18 de febrero, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 18 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Sigue leyendo:

Estos son los 3 signos zodiacales que recibirán buenas noticias gracias a la Luna en cuarto creciente, según la astrolog

Horóscopo Chino: conoce cuáles son los seis signos que recibirán una ola de abundancia y dinero desde hoy hasta el 24 de febrero 2024

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, amores de una noche podrían aparecer y con ellos también ciertas preocupaciones y mortificaciones.

Muchas oportunidades de crecer y de ir por el mundo logrando cuanto te propongas. Trata de confiar más en tus sueños y en la capacidad de obtener lo que desees pues solo así lograrás crecer como ser humano y lograr cada uno de tus objetivos.

Prepárate para lucirte y conquistar el mundo con tu mejor vestimenta. Échate algo rojo, que te va a dar un brillo especial y resaltará tu belleza natural. En la familia, tienes todo el apoyo, así que aprovecha para fortalecerte y sentirte más seguro.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, un nuevo amor llegará a tu vida y con las muchas heridas serán sanadas.

Momento de que te despabiles y creas más en ti, recuerda que la vida es muy corta para perder el tiempo con quien no merece tu presencia, no dejes que tus sueños se desmoronen y se pierdan, si es persona ya no quiere seguir que le vaya bien.

Amistades del pasado retornan y con ellas muchos secretos comenzarán a salir a la luz. Cuidado con esperar más de quien sabes no te devolverá lo mismo que le ofreces.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es momento que no te pierdas en el camino y des ese paso que no has dado, ve tras tus objetivos y consíguelos pues solo así encontrarás esa felicidad que se te ha negado muchas veces en tu pasado.

En el amor, ten en cuenta que no siempre podrás controlarlo todo. Si tu pareja o tus amigos no están de acuerdo con tus planes, en lugar de pelear, escúchalos y busca un punto medio. Siempre hay formas de disfrutar juntos sin chocar cabezas.

En el trabajo, es momento de soltar un poco el control y dejar que otros aporten sus ideas. Si tienes propuestas brillantes, adelante, preséntalas, pero no te cierres a las sugerencias de tus compañeros.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si tienes pareja se feliz, y piensa siempre que lo que das es lo que recibirás sea bueno o malo y sino recibes en ti no quedará que hiciste un buen trabajo.

Noticias inesperadas y amores nuevos serán excelentes para sanar heridas y enseñarte que la vida apenas comienza. En el amor vienen muchos cambios y con ellos oportunidades de crecimiento.

Estás en la fiesta con la familia o los cuates y de repente sueltas un comentario que no cae nada bien, allí es donde pueden empezar los problemas. Los días festivos a veces son un arma de doble filo.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, vienen días muy buenos en tu vida los cuales empezarás a tener esa calma y esa paz que antes no imaginaste, no permitas que los problemas u otras personas te quiten el sueño, ve tras tus metas y anhelos y consigue cuando quieras y desees.

Aprende a darle vueltas a la página y no seguir viviendo de tu pasado, la vida es muy corta para lamentarte por lo que no has logrado, esfuérzate al doble y si tienes que cambiar el camino o las personas que te rodean hazlo siempre y cuando te acerques más a tus metas y sueños.

No tienes muchas ganas de salir para este día, prefieres seguir con tus rollos de siempre y pasar desapercibido, pero prepárate porque te espera una sorpresa que te va a cambiar la mente.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cuidado con sorpresas que llegarán a tu vida en este día pues no serán nada gratas. Momentos especiales con tu pareja en caso de tener solo ten cuidado y paciencia pues tus celos podrían arruinar el avance que llevas.

Faltan todavía unos cuantos días para que termine el mes y ya te estás dando cuenta de que tus cuentas no cuadran como deberían, tranquilo, no te desesperes y no caigas en la tentación de sacar la tarjeta de crédito para cubrir los gastos que te sobrepasan.

Eso solo te va a meter en más problemas. Es mejor cambiar tus planes por otros más sencillos y económicos. Busca a tus amigos y organiza una peda en casa o una comida en la plaza. Vas a ver que se la pasan bien y de paso te ahorras una lana.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, días en los cuales verás el resultado de tu esfuerzo y dedicación sobre un proyecto que has tenido en mente desde hace algún tiempo.

Movimientos importantes en tu economía que te dejarán grandes ganancias solo no inviertas en cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Entras en una etapa muy dura, a pesar de entrar en ciclo de cambios las cosas no saldrán como esperas pues viene mucha depresión, soledad, angustia, insomnio entro otras cuestiones, te costará salir a flote pero lo lograrás como ya antes lo hiciste.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, viene un viaje muy bueno e importante y un cambio de actitud que te va a ayudar demasiado a ir por ese objetivo que tienes en mente.

Necesitas cargar pilas para la semana de trabajo que se viene. Así que dale, aprovecha este tiempo para acumular energía y ponerte al cien para lo que viene.

No te sorprendas si surge un amor apasionado, así como lo oyes, cuando menos te lo esperas, aparece esa chispa que enciende la llama del amor.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu economía va a mejorar muchísimo y entenderás el porqué de muchas situaciones laborales. Nuevo trabajo y nuevo empleo, mejorarás muchísimo.

Habrá días en los cuales te costará trabajo salir adelante, esos días te enseñarán que lo mejor en esta vida es tu familia, no la descuides ni desaproveches por quien no vale ni un comino y menos un cacahuate.

Hoy te levantas con todas las ganas, pero con un problema en la mente que te trae de cabeza. No dejas de darle vueltas y eso te está amargando el fin de tu descanso, sé que tienes claro lo que debes hacer, pero también sabes que enfrentarlo puede significar perder una amistad o una relación que valoras mucho

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, vienen cambios para ti y quizás hoy te sientas más feliz que nunca y estés por iniciar algo con alguien con quien no podrías porque había alguien más, disfrútalo y vívelo el tiempo que dure pues no será para siempre.

Hay días en los cuales no te sentirás bien, deja que las horas corran es normal, estarás en un ciclo algo difícil sentimentalmente y podrías extrañar mucho a personas que son importantes y significan mucho para ti.

Últimamente te has sentido medio fuera de onda los domingos, como si estuvieras con poco ánimo y melancolía, pero tranquilo, que hoy te traigo buenas noticias, sé que extrañas esos tiempos en los que te sentías libre y sin preocupaciones.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, muchos días de reflexionar, días de dar gracias por lo que tienes y por lo que te falta.

Dios es testigo de tu buena voluntad y tarde o temprano te llenará a manos llenas de lo que mereces y necesitas en tu vida. Un nuevo amor parece si estas soltero viene del pasado y ahora si se concretará lo que no se pudo dar antes.

Es momento de meterte más en la relación, hablar con tu pareja y compartir lo que te pasa. La comunicación es clave. En cuanto a tus amistades, sé que eres súper leal y te gusta estar ahí para todos, pero recuerda que primero está tu bienestar.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, la vida te devolverá a manos llenas todo eso que una vez te negó, no te sientas mal ni pienses que eres culpable de alguna situación, recuerda que si las cosas pasaron de esa manera fue por una razón.

Vienen días muy buenos en los cuales el amor florecerá si tienes una relación, no permitas que nadie en esta vida te siga dañando o lastimando, cree más en ti y en tu poder de hacer realidad cada sueño.

Tú siempre eres el rey de los detalles, pero últimamente te has estado obsesionando un poco con ellos, date un respiro y reflexiona un poco.

DVR