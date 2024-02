Exatlón México: Macky González abandona el reality show tras la fuerte lesión que sufrió

Los circuitos en “Exatlón México” continuan llevado al límite a los participantes, para quienes cada semana que pasa es cada vez más complicado luchar por su lugar ante la fuerza de sus oponentes. Aunque en esta vez Macky González tomó la decisión de abandonar el programa luego de enfrentarse en dos ocasiones a su compañera de equipo Liliana Hernández, esto debido a la lesión de la aún se recupera y que no le ha permitido mostrar su potencial.

Macky González abandona “Exatlón México”

Macky González estuvo fuera de la competencia por varias semanas tras un incidente durante su participación en uno de los circuitos en el que sufrió una lesión que se le infectó, algo por lo que estuvo a punto de perder la pierna. Pese a su complicado estado de salud y contra toda indicación médica, la atleta defendió su lugar ante Ana Lago el pasado domingo y aunque todo parecía estar en su contra se colocó como triunfadora conservando su lugar.

Macky González es eliminada de "Exatlón México". Foto: IG @exatlonmx

Sin embargo, no ocurrió lo mismo este domingo 18 de febrero pues al ser el menor rendimiento del equipo azul le tocó enfrentarse en el duelo de eliminación contra su compañera Liliana Hernández. Aunque una vez más dio muestra de sus habilidades en el circuito, tras dos rondas la también conductora tomó la decisión de retirarse y convertirse de manera voluntaria en la treceava eliminada.

La conductora se despide de sus compañeros

Previo al duelo de eliminación la también conductora admitió tener dudas y haber considerado abandonar de manera voluntaria la competencia ante su bajo rendimiento por una lesión: “Estoy en una disyuntiva muy grande (…) por una parte, creo que es importante que otras generaciones brillen. Últimamente me he sentido muy mal, luego del accidente que tuve me ha costado trabajo regresar”.

"Estoy dando mi máximo esfuerzo, pero este ya no es suficiente y está sobrepasando los límites que son sanos", dijo la atleta al retirarse de la competencia y darle el triunfo en el duelo de eliminación contra Liliana Hernández. "Creo que en la mi vida siempre vamos a tener dos opciones, luego de estar hospitalizada mi decisión fue seguir (...) Hay personas que están en mejor condición que yo para llegar a la cima. Me siento plena yéndome de esta competencia", dijo entre lágrimas al despedirse de sus compañeros.