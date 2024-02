Acusan a Nicki Nicole de lesionar a una fan por lanzar una botella durante concierto

Todo indica que la polémica está lejos de terminar para Nicki Nicole, pues luego de su ruptura con Peso Pluma y que se revelara una infidelidad del cantante en redes sociales surgió el testimonio de una fanática donde la señala por la lesión que sufrió en el ojo durante uno de sus conciertos. De acuerdo con la joven, en la presentación lanzaron botellas al público y una de éstas la golpeó en el ojo por lo que tuvo que ser trasladada a emergencias.

Fan resulta lesionada en concierto de Nicki Nicole

A través de TikTok la usuaria Emilia Arauz compartió su experiencia durante el reciente concierto de Nicki Nicole en Bolivia, pues lo que comenzó como una noche de diversión para ver a su artista favorita terminó con una lamentable historia en el hospital. De acuerdo con la joven, el equipo de la rapera argentina lanzó botellas de agua a los asistentes durante el show, aunque sin contemplar el riesgo que esto implicaba ya que una de éstas la golpeó directamente en el rostro.

Sigue leyendo:

VIDEO: Trueno, exnovio de Nicki Nicole, le manda mensaje a Peso Pluma, ¿busca reconquistarla?

Nicki Nicole rompe en llanto tras su ruptura con Peso Pluma, y él aún no da la cara

Joven señala a Nicki Nicole de lesionarla durante concierto al lanzar botella de agua. Foto: Captura de pantalla TikTok @emilia_arauz

Ante la cantidad de sangre, el equipo de la cantante de inmediato se acercó a ella para auxiliarla pero su acompañante forcejó por un momento al pensar que la estaban lastimando. Luego de ello fue llevada con los paramédicos, quienes se negaron a atenderla ya que necesitaba de un médico por la gravedad de sus heridas y así fue como terminó en urgencias con cinco puntadas.

Joven aclara lo ocurrido en presentación

“Quiero aclarar que al día siguiente mi hermano fue hablar sobre el tema porque el seguro no me cubrió nada, no se quisieron hacer responsables de nada, no le dieron nombres de nadie y entonces todos salió de mi bolsillo. Una pena, una lástima su organización”, explicó la fanática tras agradecer al equipo de la cantante y relatar que por un momento se negó a retirarse del lugar pensando que así podría tener un acercamiento con Nicole.

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas culparon al equipo de la cantante por tan peligrosa acción al lanzar las botellas con agua, demás de bromear con la situación: “Una vez Regina George me pegó en la cara, fue increíble”, “Nicki Nicole me lanza una botella, yo le pido perdón”, “Que bendición recibir un botellazo de Nicki Nicole”, “Es que sí te pareces a Peso Pluma” y “¿Fue adrede o sin querer?”.