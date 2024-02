Querido conductor de “Hoy” confiesa que estuvo hospitalizado: “No tenía fuerza”

Víctor Manuel Reséndez Ruiz, quien es mejor conocido como Latin Lover, preocupó a sus fans debido a que durante su última colaboración como conductor invitado en “Hoy” confesó que hace apenas unos días estuvo hospitalizado, por lo que, como era de esperarse, las palabras del también juez de “Las Estrellas Bailan en Hoy” causaron una gran conmoción entre sus compañeros de emisión.

Fue el pasado jueves 15 de febrero cuando Latin Lover regresó a “Hoy” para participar como conductor invitado, rol que ya ha desempeñado en distintas ocasiones con una muy buena aceptación tanto del público como del resto del elenco y fue aquí donde se presentó una cápsula sobre el estreno de la obra “Papito Querido”, evento al que acudió el exluchador y ante las cámaras del matutino de Televisa confesó que acudió a apoyar a Humberto Zurita, Lambda García y Stephanie Salas pese a su reciente hospitalización, incluso, hasta mostró una serie de fotos en la que apareció desde el hospital donde fue atendido.

Latin Lover estuvo ingresado en el área de urgencias

“Traía una infección, intoxicación, mira, ahí está la foto, ahí me están poniendo suero, total, tuve una intoxicación por comer pescado en mal estado, no tenía fuerza ni para hablar, para comunicarme, me sentía con mucha debilidad, a las dos de la mañana me fui a urgencias hermano”, comentó Latin Lover durante la referida cápsula.

Una vez que culminó la referida cápsula Latin Lover fue cuestionado por sus compañeros sobre su situación médica y fue aquí donde amplió los detalles, no obstante, era evidente que ya se encontraba recuperado y por ello sus compañeros de "Hoy" bromearon al asegurar que dicha enfermedad le cayó muy bien pues lucía en un estado físico impecable, posteriormente el bailarín reconoció que bajó de peso, además, bromeó al asegurar que lo peor de esta situación fue la excesiva cuenta del hospital que tuvo que pagar.

Latin Lover mostró fotos de su hospitalización. Foto: YT: Programa Hoy

“Compadre, estuvo el 16 de diciembre aquí que fue la final de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, me ausenté un mes y medio, regreso este lunes, saqué un pescado, lo cocino y valió, como quince evacuaciones en un día, hermano, estuve en el Hospital Ángeles toda la noche de antier, infección e intoxicación, sí bajé de peso pero lo único que no me gustó fue el cuentón que pagamos ahí”, comentó entre risas Latin Lover, quien, como se dijo antes, ya se encuentra completamente recuperado y ya está retomando sus actividades de manera normal después de unas largas vacaciones.