Preocupa hermano de Gael García tras compartir alarmantes mensajes sobre quitarse la vida

José Emilio García, de 23 años, medio hermano del actor mexicano Gael García Bernal, publicó una serie de mensajes alarmantes en su cuenta de Instagram, en los que expresó su intención de quitarse la vida, debido a los problemas que ha enfrentado tras la muerte de su padre, el director José Ángel García, y a la presión de vivir bajo la sombra de su famoso hermano.

El joven músico y productor compartió varias historias en las que se despidió de sus seguidores y mostró una imagen de un brazo sangrando. "No te acostumbres a mí, tarde o temprano me voy a suicidar", escribió en una de ellas. "Este es el último post que van a ver de mí en la vida, que les vaya bien", agregó en otra.



José Emilio García explicó que desde que perdió a su progenitor, en enero de 2022, ha sufrido de depresión, rechazo, soledad y adicciones. También reveló que ha sido echado de su casa en varias ocasiones y que ha tenido que vivir en la calle. "No quiero causar lástima ni que se sientan mal por mí, simplemente te pido que me comprendan un poco, he tenido una vida difícil viviendo bajo la sombra de Gael García, y la de mi papá, todo esto mientras estoy viendo que me han corrido de mi casa en varias ocasiones y me las he arreglado como puedo", expresó.

Asimismo, confesó que tenía sueños de realizarse profesionalmente, pero ya no tiene ganas ni interés: "Lo único que realmente me interesaba en esta vida era salir adelante y poder cumplir mi sueño de ser músico y productor, pero mis problemas actuales no me ayudan para nada, ni de motivación, ni de ayuda".

Desconocen paradero de José Emilio García

Los mensajes de José Emilio García causaron preocupación entre sus seguidores y algunos medios de comunicación difundieron la noticia y pidieron ayuda para localizarlo y brindarle apoyo psicológico. Hasta el momento, se desconoce el paradero y el estado de salud del joven, así como la reacción de su hermano Gael García Bernal, quien no ha hecho ninguna declaración al respecto.



Esta no es la primera vez que José Emilio García llama la atención por su situación personal. En julio de 2023, la revista TVNotas publicó una entrevista con un supuesto familiar del actor, que aseguró que el joven había desaparecido después de que su madre lo corrió de su casa. Según el informante, José Emilio García fue visto vagando por las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y la policía lo arrestó por su aspecto sospechoso.

