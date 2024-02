Con baile y bebida, así celebraron Taylor Swift y Travis Kelce el triunfo en el Super Bowl: VIDEO

El mundo de la música y el deporte convergen en perfecta sintonía en eventos como el Super Bowl, un esperado enfrentamiento que supone el evento deportivo más visualizado cada año, esto tan solo después de eventos como el mundial de futbol o las olimpiadas, por lo que todo lo que acontezca entorno a esta justa deportiva resulta relevante, como ahora sucede con el noviazgo entre Taylor Swift y el jugador de los ganadores Kansas City Chiefs, el estadounidense Travis Kelce.

Millones de internautas han centrado su atención en Taylor Swift en los últimos años, debido a que actualmente es considerada la cantante mujer más rentable y con mayores ganancias gracias a su gira "The Eras Tour", e indirectamente, la exitosa también compositora ahora ha motivado a sus millones de fans a ver al futbol americano en apoyo al equipo de su novio Travis Kelce, el cual resultó ganador en este Super Bowl edición 58.

Taylor Swift corrió a felicitar a su novio Travis tras el triunfo. Foto: AP Photo

Tras la anotación en tiempos extra que le dio la victoria definitiva a los jefes de Kansas City, la cantante de "Cornelia" hizo evidente el furor al que llegó su nivel de emoción y adrenalina, por lo que de inmediato saltó de la emoción, gritó y festejo con sus amigas, para luego aproximarse al campo con gran velocidad, donde finalmente se encontró con su amado, a quien bombardeo de besos y felicitaciones por el esperado triunfo.

Como es costumbre, tras la victoria colosal en la NFL, usualmente los miembros del equipo suelen festejar en una gran after party y este año no fue la excepción, y como era de esperarse, Taylor fue la invitada estrella de la fiesta, a quien se le vio gozando, bailando y bebiendo al lado de su amado en una exclusiva reunión que se habría llevado a cabo en el XS Nightclub, donde no solo se hicieron presentes estrellas, empresarios y reconocidas figuras de poder de la NFL, sino que también engalanó la noche el aclamado Dj Marshmello, conocido por icónicos temas como "Happier", con los que se amenizó la alegre y festiva noche tras el frenético encuentro del Super Bowl LVIII.

