La icónica canción de Usher con Alicia Keys y otros temas que podrían sonar en el Super Bowl LVIII

Tras una larga y ardua temporada, los aficionados del fútbol americano saben que hoy es un gran día porque se realizará el Super Bowl LVII cuya final se debatirán Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. La cita para el evento más grande de la NFL es a las 5:30 de la tarde y en México se podrá ver en el Canal 5, así como en plataformas en línea.

Además del partido, un momento crucial es el show del medio tiempo, que año con año genera grandes expectativas porque los artistas se lucen con sus macro presentaciones. Este 2024, el programa estará en manos de Usher, quien en los últimos años tuvo un perfil bajo, de modo que la velada de hoy es el escenario perfecto para su gran regreso.

Alicia Keys y Usher comparten un pasado en la música debido a su canción "My boo". Instagram Alicia Keys / Usher.

Usher y Alicia Keys, la mancuerna que busca triunfar en el Super Bowl LVII

Como sucede en cada medio tiempo del Super Bowl, el artista estrella tiene un invitado especial. En este caso, se dio a conocer por medios locales que Usher estará en el escenario con Alicia Keys. Un dato curioso es que los artistas comparten una icónica canción que lanzaron en los años 2000, cuando eran de los principales cantantes de su generación.

Se trata de la canción "My boo", que lanzaron en 2004, cuando estaba de moda que los artistas hicieran duelos musicales; otro ejemplo de esto son el rapero Nelly y la ex Destiny's Child Kelly Rowland que en 2002 lanzaron "Dilemma", que igual es un hit musical de esa época.

Las canciones que podrían hacer vibrar a los aficionados del fútbol americano

Además de esta canción, Usher y Alicia Keys cuentan con varios éxitos musicales que podrían ser parte del repertorio del evento de fútbol americano. Esto mantiene emocionados a sus fans, ya que ambos artistas prometen cautivar a la audiencia con su ritmo e incluso pasos de baile. A continuación, te compartimos las canciones que esta noche podrían sonar en el Super Bowl LVII:

"Yeah!" (Usher)

"DJ Got Us Fallin' In Love" (Usher)

"Hey Daddy" (Usher)

"I Don't Mind" (Usher)

"Burn" (Usher)

"U Got It Bad" (Usher)

"OMG" (Usher)

"Girl on Fire" (Alicia Keys)

"No one" (Alicia Keys)

"Empire State of Mind" (Alicia Keys)

De estas canciones, "Yeah!" es una de las más conocidas de Usher, ya que incluso impulso su carrera, así que no sería una sorpresa que la cante para hacer vibrar a los aficionados de la NFL. Otra canción clave de su carrera es "DJ Got Us Fallin' In Love", que incluso lanzó con Pitbull.

En cuanto a Alicia Keys, en su carrera ha tenido varios momentos clave y dos de ellos han sido de la mano de "Empire State of Mind" y "Girl on Fire"; por lo tanto, se podría decir un hecho que son los himnos que no pueden faltar en la participación que tendrá en el Super Bowl LVII de mano de su amigo Usher.