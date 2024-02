Estas fueron todas las canciones que tocó Usher en el Super Bowl LVIII

Como cada año, este domingo 11 de febrero, una de las partes más esperadas del Super Bowl LVIII es el show de medio tiempo. En esta ocasión quien se apoderó del escenario fue el cantante y compositor Usher, quien a lo largo de su presentación interpretó temas como "I don't have to call" y "Love in this club".

Y es que desde Las Vegas —con el Super Bowl LVIII en el que se disputan el triunfo San Francisco contra Kansas City— Usher se encargó de amenizar uno de los eventos deportivos más esperados no sólo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo.

Usher compartió el escenario con artistas como Alicia Keys Créditos: Especial.

Durante el medio tiempo de Super Bowl, Usher Raymond IV, mejor conocido como Usher, estuvo acompañado de grandes artistas como Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon y Ludacris, con quienes cantó algunos de sus más famosos temas como los que te dejamos a continuación:

I don't have to call;

Caught Up;

Superstar;

My Boo (con Alicia Keys);

If I ain't got you;

Confessions, Part III;

Burn;

OMG;

Turn Down For What;

U Got It Bad;

Yeah.

Reacciones en redes sociales tras medio tiempo

Usuarios en redes muestran puntos positivos y negativos del medio tiempo de este año.Créditos: X.

Luego de que dio por concluido el show de medio tiempo encabezado por Usher, las opiniones en redes sociales se encuentran divididas. Y es que si bien hubo quienes aplaudieron el espectáculo del cantante y compositor —incluso más que el juego—, también están las y los internautas que aseguran que "le faltó" a la presentación y hasta expusieron fallas técinas en determinados aspectos del evento como el funcionamiento del micrófono.