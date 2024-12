Exmánager de Luis Miguel revela detalles de su trabajo con “El Sol”: “Lo más duro fue tener que renunciar”

Luis Miguel posee una extensa trayectoria, comenzó su carrera con tan sólo 11 años de edad y desde entonces se convirtió en una estrella imparable de la industria musical. Aunque en lo profesional “El Sol” se ha caracterizado por su disciplina, los misterios de su vida personal lo han convertido en todo un enigma del que Mauricio Abaroa reveló detalles al recordar los años que trabajó como su representante, así como el motivo por el que decidió renunciar a este puesto tras enfrentar crisis de salud y familiares.

Mauricio Abaroa estudió Arquitectura, así como un posgrado en Mercadotecnia y Finanzas en la Universidad de Columbia. Descubrió su pasión por la música, al igual que Luis Miguel, desde que era pequeño y gracias a su talento se abrió pasó con éxito en la industria trabajando con artistas como Lupita D’Alessio, Jorge Muñiz, Cristian Castro, Daniela Romo, Yuri, Armando Manzanero, Mijares, Olga Tañón, Marc Antony y Sandra Echeverría, aunque fue el episodio con “El Sol de México” lo que marcó su vida personal y profesional.

“El nivel de disciplina que él imprime a los asuntos que hace en toda la extensión de la palabra y en todas las áreas es único, por eso es quién es y por eso sigue vigente. Ese es el principio y el final de sus acciones a nivel profesional: disciplina y excelencia”, recordó en entrevista con Silvia Olmedo el llamado “Arquitecto de la música” que se convirtió en mánager de Luis Miguel tras la muerte de Hugo López.

Mauricio Abaroa habla de su trabajo como mánager de Luis Miguel. Foto: IG @mauabaroa

Mauricio Abaroa fue productor ejecutivo del álbum “Aries” de Luis Miguel lanzado en 1993 de los que se desprenden los sencillos “Hasta que me olvides”, “Ayer” y “Suave”. “Yo nunca tuve problema, para mí fue un halago cuando recibí la invitación de él. No me importaba si era como asistente, como segundo de abordo, como mánager, como director general de su compañía… yo lo que quería era servirle, estar a la altura y seguir aprendiendo, estar cerca de esos momentos que él otorgaba por formar parte de su equipo de ese nivel de excelencia y estética”, añadió.

¿Por qué renunció Mauricio Abaroa a su trabajo como mánager de Luis Miguel?

En un fragmento de la entrevista retomado por el programa “Ventaneando”, Mauricio Abaroa revela el motivo por el que tomó la decisión de dejar su puesto como representante de Luis Miguel pese a que no deseaba hacerlo. Indicó que tras sufrir un accidente en Acapulco, Guerrero, y ser hospitalizado de emergencia se percató de la gravedad de su estado de salud como resultado del intenso estrés.

“Cuando trabajar al lado de una persona como Luis Miguel el nivel y la cantidad de problemas que surgen, sobre todo cuando estás de gira, surgen casi por minuto. Yo me hice acompañar de esta especie como de actitud militar. Todos mis problemas jamás serían sus problemas, pero todos sus problemas siempre serían mis problemas (…) Yo había pasado muchas horas de sueño de tipo químico, me había hecho dependiente a una medicina para dormir porque soy muy apasionado, muy responsable y, sobre todo en las giras, era el último en meterme a mi cuarto cuando yo sabía que él ya estaba descansando”, relató Abaroa.

Abaroa indicó que pese a la gravedad del accidente que tuvo y de su estado de salud, continuó trabajando desde el hospital y recibía a personas para dar solución al trabajo relacionado con Luis Miguel: “Un poco desubicado a nivel personal, a nivel consciente de mi salud, pero muy responsable con lo que era mi trabajo (…) posiblemente lo más duro que viví en este tiempo, desde que lo conocí hasta que salí de su equipo de trabajo, fue tener que renunciar. Mi voluntad estaba en que me quería quedar, pero mi cuerpo ya no daba más”.

