Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula aparecerá por primera vez en su debut como cantante: “Va a superar a los dos”

El regreso de Luis Miguel a los escenarios tras cinco años de ausencia ha estado acompañado de novedades, pues además del acercamiento con los fanáticos todo indica que el cantante habría hecho lo mismo con sus hijos: Michelle Salas, Daniel y Miguel. Además, se reveló que el hijo mayor que el artista tuvo en su relación con la actriz Aracely Arámbula podría seguir sus pasos y se mostraría por primera vez ante los reflectores debutando en la industria musical como cantante.

El intérprete de "La Incondicional" y Aracely Arámbula comenzaron su romance en 2005 y dos años después le dieron la bienvenida a su primogénito, Miguel, quien actualmente tiene 17 años. Un año después tuvieron a su segundo hijo, Daniel, que está por cumplir 16 años de edad. En 2009 la famosa pareja enfrentó una polémica separación y desde entonces "La Chule", como también se conoce a la actriz, mantuvo a sus hijos alejados de los reflectores.

Aunque eso podría cambiar muy pronto y así lo reveló Antonio Pérez Garibay, papá del piloto mexicano de la Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez, quien en entrevista con la periodista Inés Moreno reveló que el hijo mayor de "El Sol" estaría por debutar en la música. El empresario añadió que la presencia de Miguel en la obra "Perfume de Gardenia" era para llegar a un acuerdo sobre su lanzamiento como cantante, pues será él quien lo apoye con este proyecto.

En una reciente entrevista para el programa "Ventaneando", Aracely Arámbula admitió que sus hijos, Miguel y Daniel, han mostrado interés por seguir los pasos de sus padres en la industria tanto en la música como en la actuación. Sobre el motivo por el que aún no se han mostrado ante las cámaras, indicó que fue una decisión en conjunto por su seguridad.

A nosotros no nos molesta porque nosotros estamos muy contentos. Estoy feliz, muy orgullosa de ellos y claro que quiero mostralos al mundo, pero son personas muy privadas que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos ahorita me dicen que no quieren salir. Entonces, hay que respetar eso porque son chiquillos, o sea, están grandes, pero son menores de edad y hay que dejarlos a su tiempo, su momento", dijo la actriz.