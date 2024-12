Yuri preocupada por la salud de Luis Miguel: "Su gargantita ya no está igual"

Yuri es una de las figuras más destacadas de la industria musical en México igual que Luis Miguel, con quien tuvo una gran amistad cuando ambos se encontraban en uno de los momentos más importantes de su carrera. Ante esto, la cantante se dijo preocupada por "El Sol", pues tras asistir a uno de sus conciertos notó cambios considerables en su voz que la hacen sonar cansada, lejos de lo que brilló antes.

La intérprete de "Maldita primavera" relató que acudió con su hija a uno de los conciertos que ofreció Luis Miguel en la Ciudad de México como parte del exitoso tour que marca su regreso a los escenarios. Sin embargo, no pidió un encuentro con él tras bambalinas ya que no deseaba que se dañara el recuerdo que tenía de él por la gran amistad que compartieron en el pasado y que los llevó a tener grandes experiencias.

“Fui a verlo con mi hija, porque mi hija es fan y sobre todo sus amiguitas, fui a verlo, pero no pedí verlo porque es muy raro. No es un compañero que le guste compartir, mejor me quedo con la idea de que algún día fue mi amigo, muy bonito y tan, tan (…) Lo que sí noté es que su gargantita no está igual porque tiene tanta chamba que no descansa, que bárbaro, como le hace. Esa voz tiene que descansar, no descansa nada, ninguna voz aguanta eso (…) Ya lo vi, muy deteriorada su voz, ya no llegaba a los altos”, dijo Yuri en entrevista con Maxine Woodside.