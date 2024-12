Fotos de Doris Jocelyn sin filtros y sin maquillaje desatan discusión en redes sociales

Doris Jocelyn es una de las creadoras de contenido más populares en México y ha ganado fama gracias a su talento como artista del maquillaje, así como por sus trends en los que realiza sorprendentes transiciones. Sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de la polémica y en esta ocasión generó una intensa discusión entre internautas debido a fotografías que se hicieron virales en las que se muestra sin maquillaje y ningún tipo de filtro.

La influencer, de 28 años de edad, debutó en redes sociales con videos en los que relataba historias escalofriantes mientras realizaba impactantes maquillajes tanto de personajes conocidos como creaciones propias que la hicieron ganar popularidad rápidamente. Además, se abre paso con importantes proyectos como el que realizó recientemente junto al cantante Carlos Rivera en un especial por el Día de Muertos.

Su talento como artista del maquillaje ha sido reconocido en múltiples ocasiones, por lo que ha recibido premios como el la reciente edición de los Kids Choice Awards donde se llevó el galardón por Trender del año debido a su video realizando transiciones con las que expresa la cultura y tradiciones en México. También se llevó el premio como Fav del maquillaje en los TikTok Awards.

Doris Jocelyn ha sido reconocida por su talento con el maquillaje. Foto: IG @dorisjocelynn

Doris Jocelyn desata debate en redes por fotos sin maquillaje

Aunque no todo ha sido fácil para Doris Jocelyn, pues en redes sociales algunos internautas han externado desagrado por su trabajo y otros han lanzado fuertes críticas. Tal y como ocurrió recientemente luego de que se hicieran virales en redes sociales una serie de fotos en las que la tiktoker se muestra sin una gota de maquillaje y sin filtro.

Usuarios lanzaron comentarios negativos a la influencer por supuestamente abusar de los filtros para las fotos y videos que mostraba en sus redes sociales, mientras que otros aseguraron que lucía irreconocible y diferente a lo que mostraba en sus diferentes plataformas. "No la veo fea, pero obvio los filtros si las cambian mucho" y "La mayoría de influencers así están, como personas comunes, por eso no se estresen con los estándares", fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, no todos los internautas estuvieron de acuerdo con los comentarios en los que arremetieron contra Doris Jocelyn y no dudaron en defenderla puntualizando que el cambio que experimenta es parte de lo que busca hacer con su trabajo en cada uno de los diseños en su rostro. Además, puntualizaron en su belleza natural sin maquillaje y la importancia de no opinar sobre la apariencia de otras personas.

Fotos de Doris Jocelyn sin filtros y sin maquillaje desatan discusión en redes sociales. Foto: Captura de pantalla TikTok @.alejandrithaa

