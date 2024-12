Cazzu enloquece a fans con revelador mensaje en su regreso, ¿indirecta para Christian Nodal?

Tras poco más de un año de ausencia y enfrentar el escándalo por su ruptura con Christian Nodal, este domingo Cazzu volvió a los escenarios con un importante festival en el que dio muestra su talento. Aunque llamó la atención el revelador mensaje que dio la trapera argentina a los asistentes y que en redes sociales fue tomado como una indirecta para la estrella del regional mexicano para quien las críticas no se detienen por su matrimonio con Ángela Aguilar.

Julieta Cazzuchelli, como es el nombre de pila de la cantante, ha recibido una ola de apoyo de los fanáticos tras las declaraciones con las que responde a Ángela Aguilar y deja ver que habría existido una infidelidad por parte de Christian Nodal. Desde hace varias semanas la trapera argentina ya daba señales de su regreso a la música, aunque fue este domingo cuando dio su primera presentación tras más de un año alejada de los reflectores.

"Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios (...) Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie", dijo la cantante durante su concierto en el festival de trap realizado en Buenos Aires, Argentina.