Lucerito Mijares, enojada porque vinculan como pareja a sus papás, Lucero y Manuel Mijares: “Ya se divorciaron”

Sin tapujos, Lucero Mijares Hogaza, artísticamente conocida como Lucerito Mijares, les respondió a quienes siguen vinculando sentimentalmente a sus padres, los cantantes, Lucero y Manuel Mijares, quienes estuvieron casados 14 años, de 1997 a 2011. Con su contestación, la cantante emergente, de 19 años de edad, demostró que está cansada de que la gente relacione a sus padres como pareja.

La hija de los cantantes, quienes son de los más conocidos y queridos en México e incluso Latinoamérica, grabó un en vivo en el que sus seguidores le realizaron preguntas. Pero estos cuestionamientos no sólo fueron para ella, sino también para su madre, de 55 años, porque igual estuvo en el en vivo.

En especial destacó una pregunta porque hizo enojar a Lucerito Mijares, quien no pudo guardar su enfado porque inmediatamente expresó “cómo le va a dedicar..., cómo”. Dicha pregunta la realizó un usuario de redes sociales, quien le planteó lo siguiente a Lucero: “¿Manuel Mijares te dedicó su nuevo álbum?”.

Lucerito Mijares destacó que sus padres se llevan bien, pero ya está divorciados. Foto: Instagram Lucero.

Lucerito Mijares está harta de que vinculen a sus papás sentimentalmente

La reacción de la exparticipante de “Juego de voces” sorprendió tanto, que fue grabada y el video se encuentra en TikTok; por ejemplo, en el perfil Onda Lucerina @onda_lucerina se encuentra el clip con la descripción “¡aclarando rumores!” y el clip incluye la leyenda “Lucero y Lucerito Mijares, bajando de la nube a más de uno, pero ahí para que lo tengan en cuenta, bebés”.

Para ver el video de TikTok, da clic aquí.

“Estoy fumando un buen al que puso eso, pero ¡ya, o sea! Se llevan muy bien, pero no están casados, ya se divorciaron”, expresó Lucerito Mijares para evitar que la gente siga vinculando como pareja a sus padres que se divorciaron en 2011.

Además, la protagonista de la obra de teatro “El mago” subrayó “estoy fumando un buen al que puso eso, pero ¡ya, o sea! Se llevan muy bien, pero no están casados, ya se divorciaron”. Tras externar su postura, la joven pidió disculpas por ser directa, pero también fue honesta y dijo “ya me harté” de que surjan este tipo de comentarios.

En tanto, Lucero indicó que no tendría sentido que Manuel Mijares, de 66 años, le dediqué algo, especialmente un álbum porque ya no están juntos. “Por qué me lo dedicaría”, expresó la intérprete de “Ya no”, quien en broma agregó “es que sabes yo qué creo, hay que vivir y dejar vivir”. Pero no es todo porque reiteró que no hay motivos para que “El soldado del amor” le dediqué su nuevo disco, ya que “no es como ‘sí, claro, llevamos casados 90 años, que ni así”.

“Por qué me lo dedicaría (su álbum), no es como ‘sí, claro, llevamos casados 90 años”, destacó Lucero.

