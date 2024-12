Paola Dalay se defiende de las críticas por el look rojo que usó en la boda de Sofía Castro

Después de correr riesgos con el look nupcial que portó en la lujosa boda de la actriz Sofía Castro y el empresario hotelero Pablo Bernot, la influencer y amante de la moda Paola Dalay ha sido blanco de críticas, tema que abordó en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje.

La pareja del comediante y presentador televisivo José Eduardo Derbez primero compartió cómo se alistó para acudir a la nupcia que se realizó el sábado 30 de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato. En ese momento, la joven, de 22 años de edad, dio un adelanto del outfit mediante un video que se asemeja a un GRWM, que en inglés significa Get Ready With Me y en español se traduce como alístate conmigo.

Tras la celebración de Sofía Castro, de 28 años, y Pablo Bernot, de 33 años, que es considerada la boda del año, Paola Dalay compartió una galería de fotos para presumir su apuesta de moda en color rojo pasión que fue uno de los motivos por los que recibió comentarios negativos.

Qué dijo Paola Dalay de las críticas que recibió por su look nupcial rojo pasión

La generadora de contenido aprovechó que compartió la galería de imágenes para responderles a quienes la critican, ya que expuso lo siguiente: “Amé mi look, aunque haya sido el más criticado”. Además, la joven respondió a quienes reaccionaron a este puntual mensaje, a fin de evitar que las críticas aumenten.

“No se ve elegante, parece que ibas disfrazada”, “lo amé, sólo que tus ojos son hermosos y resaltarían más con otro maquillaje” y “perfecto, sólo el maquillaje no era acorde”, le comentaron a Paola Dalay, quien reaccionó al último comentario y expresó “¡y ahí van otra vez!”.

En contraste, otras personas apoyaron a Paola Dalay, ya que le preguntaron “por qué más criticado, te ves bellísima, te queda muy bien, excelente color y diseño. Si a ti te gusta, que te valga lo que digan” y le comentaron “guapísima”, “estabas divina” y “te veías guapísima, que se te resbale”.

Una seguidora incluso dijo que hubo quienes “ya sacaron su tontera de que de rojo pasión no se va a una boda”, ya que anteriormente en el código de vestimenta para acudir a una nupcia no se recomendaba vestir de este color porque era considerado “inapropiado” porque se le robaba protagonismo a la novia. De hecho, tampoco se aconsejaba optar por prendas con transparencias o brillos; curiosamente, una de las hermanas de Sofía Castro acudió con un look con transparencias y, al igual que Paola Dalay, recibió críticas.

