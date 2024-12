Gabito Ballesteros, ¿quién es el supuesto nuevo novio de Belinda?

En las últimas horas, la atención de los medios y los fanáticos ha estado puesta en la vida amorosa de Belinda, una de las artistas más queridas y reconocidas en México. Tras su polémica ruptura con Christian Nodal, la cantante ha mantenido un perfil bajo respecto a sus relaciones amorosas, pero ahora ha vuelto al ojo del huracán por su supuesto nuevo romance con Gabito Ballesteros.

El joven cantante de corridos tumbados que ha comenzado a ganar popularidad en la escena musical. Los rumores del romance entre Gabito y Belinda crecieron aún más después de que ambos fueran captados juntos en un video, lo que desató una avalancha de especulaciones en redes sociales. Sin embargo, a pesar de las especulaciones, ni Belinda ni Gabito han confirmado oficialmente si existe una relación romántica entre ellos.

¿Quién es el supuesto nuevo novio de Belinda?

Foto: IG @gabitoballesteros

¿Quién es Gabito Ballesteros, el supuesto nuevo novio de Belinda?

Gabito Ballesteros, cuyo nombre real es Gabriel Ballesteros Abril, nació el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora, México. Con tan solo 25 años, ha logrado destacarse en el mundo de los corridos tumbados, un subgénero del regional mexicano que combina la tradición con un estilo moderno y urbano.

Antes de dedicarse completamente a la música, Gabito estudió Ingeniería Industrial en Hermosillo, Sonora. De hecho, llegó a ser dueño de una serie de tráileres, un interés que desarrolló desde niño. No obstante, su verdadera pasión siempre fue la música, y fue hasta después de terminar sus estudios que decidió dar el paso definitivo hacia el mundo del entretenimiento.

Según contó en una entrevista con el canal de YouTube de Pepe Garza, fue impulsado por el famoso cantante Natanael Cano para incursionar en el género de los corridos tumbados, que en ese momento estaba tomando gran fuerza.

Gabito no empezó su carrera musical de la noche a la mañana. A los ocho años, su madre le enseñó a tocar la guitarra y lo inscribió en el coro de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en su natal Cumpas. Fue ahí donde desarrolló su amor por la música. Posteriormente, su talento lo llevó a integrarse a un grupo musical de mariachi infantil, lo que le permitió ganar experiencia y participar en fiestas y eventos del pueblo.

Sin embargo, su carrera profesional comenzó en serio en 2014, cuando firmó su primer contrato discográfico con No Name Record's y New Generation Music. Al año siguiente, lanzó su primer material discográfico, con temas inéditos de compositores como Affid Ferrer, Pepe Solano y El Cholo. Esta etapa marcó el inicio de una carrera que no ha dejado de ascender, consolidándose como uno de los exponentes más prometedores del género.

Gabito Ballesteros es captado con Belinda

Recientemente, se ha viralizado un video que ha causado gran revuelo entre los usuarios, ya que muestra a la cantante Belinda y al cantante de corridos tumbados, Gabito Ballesteros, en una aparente situación romántica. En las imágenes, se puede ver a los dos famosos dentro de una camioneta, lo que ha alimentado especulaciones sobre un posible romance entre ellos.

El video, que rápidamente se hizo viral, ha generado tanto curiosidad como controversia, ya que los rumores sobre su relación se han intensificado en los últimos días. Y es que, en dicho material, se puede observar claramente la cercanía que tienen ambos cantantes, incluso en un momento Gabito se acerca rápidamente a darle un beso, lo que hizo que el cabello de la rubia se desacomodara.

Belinda desata rumores de noviazgo con el cantante Gabito Ballesteros después de que se les vio muy juntitosuD83DuDC40 pic.twitter.com/RtFGNQXP1l — Programa Hoy (@programa_hoy) December 4, 2024

Sigue leyendo:

Belinda y Gabito Ballesteros son captados en una situación romántica, hubo hasta beso: VIDEO

¿Cuándo se abrirá el testamento de Silvia Pinal, la última diva del cine de oro mexicano?