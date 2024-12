Confiesan que One Direction estaba cerca de reunirse para una gira cuando murió Liam Payne

One Direction, una de las boy band más importantes de los últimos años, vivió momentos muy oscuros durante los últimos meses, luego de que se registrara la muerte de su compañero Liam Payne, cantante que fue reportado sin vida en Buenos Aires, ciudad de la República de Argentina.

Las autoridades confirmaron que el cantante de 31 años cayó desde el tercer piso de un hotel ubicado en la capital argentina. Los exámenes correspondientes arrojaron que tenía en el cuerpo signos de haber ingerido alcohol, medicamento controlado para la depresión, así como cocaína.

Hasta el momento, investigan a dos sujetos, exempleados del hotel, quienes supuestamente le suministraron la cocaína hasta en 4 ocasiones durante el tiempo que estuvo en el inmueble, mientras que un amigo cercano y empresario argentino, es investigado por el delito de abandono, pues habría sido el último que lo vio con vida.

El cuerpo ya volvió a Argentina y fue parte de una ceremonia de despedida donde solamente estuvieron presentes sus familiares, hermanas, padres y los amigos más cercanos de Liam, donde se incluyó a los integrantes de One Direction. También se pudo ver a su novia, así como a la madre de sus hijos.

La banda estuvo cerca de reunirse. Crédito: Instagram oficial

One Direction estuvo cerca de reunirse

Este fue un duro golpe para los miembros de la banda, pero también para los y las fanáticas, quienes deseaban con todo su corazón que en algún momento tuvieran una reunión no solamente como amigos, más bien que volvieran a los escenarios como en los viejos tiempos y se realizara algún concierto.

Todo parece indicar que el reencuentro de One Direction estuvo muy cerca de concretarse cuando una fuente cercana a la banda confirmó al diario US Weekly que la muerte de Liam Payne terminó con las ilusiones no solamente de los fanáticos, también de los miembros del grupo.

Y es que el quinteto, también llamado boy band, estuvo muy cerca de volver a los escenarios para darle a su público una gira del adiós con Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y desde luego, el cantante Liam Payne, quien lamentablemente murió a los 31 años.

Liam murió a los 31 años en Argentina. Crédito: Instagram / Liam Payne

Sin embargo, esto sigue en pie porque los chicos pensaron en algún momento que seguirían con el plan para rendirle homenaje a su amigo sobre los escenarios. Lamentablemente, por el momento están bastante tristes por la situación, por lo que las pláticas podrían continuar por meses.

"A los chicos les encantaría rendirle un homenaje a Liam, pero ahora están tan devastados que ni siquiera han podido pensar en eso como un proyecto legítimo, aunque ya se ha puesto sobre la mesa que suceda en cualquier momento", fueron las palabras de una fuente anónima.

