El conductor Jorge Fernández sufre fuerte accidente y lo capta en VIDEO, así se fracturó una costilla

Jorge Fernández Madinabeitia es un querido conductor y actor español que se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video del momento exacto de un fuerte accidente del que fue víctima mientras se encontraba de vacaciones por la temporada decembrina; además de las imágenes fuertes que enseñó el presentador de "La Ruleta de la Suerte", compartió un mensaje con el que preocupó a sus fans, pues según contó, se terminó fracturando una costilla.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde Jorge Fernández acumula más de 200 mil seguidores, compartió un reel en el que primero se aprecia una radiografía que muestra los daños en una de sus costillas y que no dudó en acompañar también con un video que él mismo grabo. La toma lo muestra esquiando cuando accidentalmente resbala y los gritos de dolor comienzan a presentarse, incluyendo una notable falta de respiración al tiempo en que sus acompañantes corren a auxiliarlo.

Pese al incidente, el presentador tomó la situación con la mejor actitud al tomar todo con un poco de humor al contar que su fractura ocurrió "de la manera más tonta" y que no podrá practicar el esquí por algunos meses mientras se recupera. Tras ello, sus seguidores de redes sociales lo alentaron con comentarios positivos y le desearon una pronta recuperación.

Esta fue la fractura. (Foto: IG @jorgefdeztv)

"Cómo romperte una costilla esquiando de la manera más tonta! Todo iba perfecto hasta que de la manera más tonta y en parado, se me engancha el esquí de arriba con una pequeña rama, pivoto dando un pequeño 'trompo' y caigo de costado con el único tronco cortado por alguien que había en toda la bajada!", se lee en la publicación del presentador.

Video del accidente de Jorge Fernández

El accidente de Jorge Fernández con el que terminó con una fractura en la costilla fue compartido por él mismo; las imágenes muestran al conductor esquiando en las montañas mientras luce un traje naranja. De un momento a otro se pone de pie y es cuando resbala ante lo inestable del suelo, aunque mete un brazo para apoyarse, una rama termina por golpearlo justo a la altura de las costillas. Inmediatamente después comienza a quejarse del dolor e intenta ponerse de pie sin lograrlo. Ante los gritos de dolor corren a socorrerlo un par de acompañantes.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Fernández tras accidente esquiando?

Fue el propio Jorge Fernández quien reveló por medio de un mensaje en redes sociales que este fin de semana sufrió un accidente mientras esquiaba y que a causa de este terminó con una fractura en la novena costilla, misma que lo mantendrá alejado del deporte por un tiempo.

"Fractura de la novena costilla y se me acabó el esquí por lo menos para mes y medio", escribió en un mensaje de Instagram.

Hasta el momento el conductor español no ha dado más detalles sobre su estado de salud, aunque por los ánimos de su última publicación todo parece indicar que se encuentra recuperándose y que el accidente no será razón para alejarse del esquí. Cabe destacar que esta no es la primera vez que su pasión por el deporte sale a relucir, ya que además de su trabajo como presentador de televisión, es un conocido exbaloncestista que perteneció al Club Deportivo Baskonia Vitoria Gasteiz. El momento exacto del accidente. (Foto: IG @jorgefdeztv)

¿Quién es Jorge Fernández Madinabeitia?

Jorge Fernández Madinabeitia es un querido conductor español conocido por el programa "La Ruleta de la Suerte", pero también es exbaloncestista, modelo y actor. Nació el 8 de agosto de 1972 en Alicante y dedicó su vida al deporte, primero con estudios de licenciatura en Educación Física y más tarde debutó en el Saski Baskonia, pero por una lesión en la rodilla abandonó el baloncesto.

Cabe destacar que después de este trágico incidente se abrió paso como modelo y llegó al punto de ganar el certamen de belleza masculina Míster España, mismo que lo hizo llegar a la fama en España y abrirse paso en la televisión como conductor y actor, así como en comerciales.

