"No supe manejar la situación": Mauricio Mancera revela el verdadero motivo detrás de su salida de Hoy

En el 2019, el famoso conductor Mauricio Mancera dio a conocer que dejaría de formar parte del programa HOY, una decisión que causó bastante revuelo y creo todo tipo de especulaciones, incluyendo aquellas que señalaban que habría tenido problemas Andrea Legarreta, algo que negó rotundamente asegurando que ella no había tenido nada que ver con su salida, dejando en claro que se llevaba bien con sus compañeros del matutino.

Sin embargo, en una reciente entrevista que concedió para "EL PAPISHOU" con el actor Roberto Carlo, reveló que la verdadera razón detrás de su retiro del programa, fue porque no se llevaba bien con una de sus compañeras, siendo específicamente con la en ese entonces productora de HOY, Magda Rodríguez.

Según explicó Mauricio Mancera, tenía una buena relación de amistad con Magda, pero nunca habían tenido la oportunidad de trabajar juntos hasta que se integró al equipo de HOY, fue en ese entonces que comenzaron a chocar mucho, al grado de que se dio cuenta de que había adquirido una actitud que no le gustaba, pues le respondía de mala manera, lo que lo orillo a retirarse de la producción.

"Yo con todo el elenco me llevaba bien, pero con la persona más importante del programa chocaba mucho, y yo a tener formas de contestar que no me gustaban. Entonces mejor, si tu no estás sabiendo manejar tus emociones y controlarlas este no es tu lugar" declaró Mauricio Mancera.