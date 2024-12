Gala Montes desata polémica en un live de Instagram tras declaraciones de Marie Claire

Gala Montes realizó un en vivo de Instagram donde habló sobre cómo Marie Claire desató una serie de rumores en su contra y de su manager, asegurando además que conocía a la verdadera pareja del representante, lo que incendió rápidamente las redes sociales.

Y es que si bien Marie Claire buscaba ayudar a Gala Montes por los rumores de los que es protagonista, ahora Gala Montes decidió responder muy molesta a lo que dijo su miga, pues rápidamente lanzó un live en Instagram donde habló de la situación y además peleó con algunos fans de Adrián Marcelo.

Pues en el live la famosa cantante y actriz se mostró muy molesta por cómo han estado hablando en las redes sociales sobre su vida privada, además de que afirmó que está feliz con su pareja actual, por lo que no entiende cómo ha llegado tanto hasta a su vida en los últimos meses.

¿Qué dijo Gala Montes?

Fue en su cuenta de Instagram donde la actriz comenzó a repartir declaraciones sobre los últimos temas que han estado molestando y atentando en contra de su vida privada algo de lo que no está muy contenta y menos por las declaraciones de Marie Claire en un tiktok reciente.

Y es que en el live decidió romper el silencio y llamó a Marie Claire “mentirosa” aclarando que, pues, en realidad sí tiene una relación con su manager, así como afirmó estar muy feliz con el y que su vida no tiene por que estar en tela de juicio, algo que a muchos fans no les gusto.

JAJAJAJAJAJAJA verdaderamente yo te amo Gala uD83DuDE02?? pic.twitter.com/WB3mNfc0ib — maye?| la curita de GalauD83EuDE79 (@zuritaxmb) December 26, 2024

Pues la gente la asociaba con Karime Pindter, con quien compartió pantalla en el pasado reality show de “La Casa de los Famosos México 2”, además de que negó haber alimentado todo el tema del ship con Karime, por lo que a sus fans no les gustó para nada decir que el “Garime” no era real.

Por lo que cerró publicando un mensaje en su cuenta de X, antes twitter donde menciona que no esta bien como la gente la relaciona con una y no está bien como se meten en su vida donde ella es quien decide con quién va a estar y no va a preguntarle a nadie a quién elegir.

“si me aman, paren con esto, no está chido que se metan en mi vida así. Yo las amo y doy todo por ustedes, pero dejen de hacer cosas que me lastiman, no es lo que necesito ahora.Estoy con las personas y en el lugar en el que QUIERO ESTAR Y NO VOY A PREGUNTAR”, dijo Gala Montes.

si me aman, paren con esto, no está chido que se metan en mi vida así.

Yo las amo y doy todo por ustedes, pero dejen de hacer cosas que me lastiman, no es lo que necesito ahora.

Estoy con las personas y en el lugar en el que QUIERO ESTAR Y NO VOY A PREGUNTAR. — Galamontes (@GalaMontes2) December 26, 2024

¿Quién es Marie Claire?

Marie Claire Harp es una presentadora y modelo venezolana conocida por su trabajo en la televisión mexicana. Ha forjado una estrecha amistad con la actriz mexicana Gala Montes, compartiendo momentos juntas en redes sociales y colaborando en diversos proyectos.

Su relación ha sido destacada en plataformas como TikTok, donde se les ve compartiendo experiencias y mostrando su conexión personal.Además, Gala Montes ha expresado su aprecio por Marie Claire en publicaciones de Instagram, refiriéndose a ella como una verdadera amiga.

