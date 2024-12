Britney Spears se reencuentra con su hijo menor luego de dos años

Britney Spears compartió una emotiva actualización en su Instagram el 25 de diciembre, donde reveló que no veía a Jayden desde hacía dos años y expresó su alegría al convivir con él nuevamente. En el vídeo, el joven de 18 años, aparece saludando a la cámara mientras su madre lo presenta como "mi bebé", dándole un beso en la mejilla.

La reunión tuvo lugar frente a un árbol navideño, donde Britney, luciendo un vestido rojo, deseó a sus seguidores una "Feliz Navidad", mientras Jayden también lo hacía con una sonrisa. La cantante describió el momento como “La mejor Navidad de mi vida", y añadió: “No he visto a mis chicos en 2 años".



Desde su divorcio de Kevin Federline en 2006, los acuerdos de custodia han cambiado y los encuentros con sus hijos han sido limitados. En 2023, Sean Preston, de 19 años, y Jayden se mudaron con su padre a Hawái, una decisión a la que Britney accedió por el bienestar de sus vástagos. Sin embargo, esta Navidad marcó un nuevo capítulo para Britney y su familia.

Britney Spears busca reconstruir su vínculo con sus hijos

Reconoció que fue la mejor Navidad de su vida. Foto: Instagram

La cantante ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la depresión y el trastorno bipolar, y ha compartido su experiencia para ayudar a otros que atraviesan situaciones similares. A pesar de los desafíos, Britney ha demostrado ser una madre dedicada y ha trabajado arduamente para reconstruir la relación con sus hijos.



En su reciente autobiografía, "The Woman in Me", describió la experiencia de criar a sus descendientes como su "sueño hecho realidad". Aunque Sean Preston no participó en las reuniones recientes, Britney está enfocada en reconstruir su vínculo con ambos jóvenes.



En su reciente publicación de Instagram, la princesa del pop también escribió: "Lágrimas de alegría y literalmente en shock todos los días, koo koo crazy, tan enamorada y bendecida! Estoy sin palabras, ¡gracias, Jesús!". Este reencuentro no solo marcó un momento emotivo para la cantante, sino también un paso importante hacia la reconstrucción de su familia.