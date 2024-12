Sofía Castro frena con sentido del humor las críticas que recibe por la diferencia de estatura con su esposo

La actriz Sofía Castro y el empresario Pablo Bernot siguen en su luna de miel y se mantienen activos en redes sociales porque documentan cómo disfrutan de este tiempo para ellos. Aunque la hija de Alberto Castro y Angélica Rivera se enfoca en lo positivo del viaje, mediante una reciente publicación recibió críticas negativas por la diferencia de estatura con su esposo y no dudó en reaccionar.

El matrimonio se encuentra en Asia, continente en el que ha visitado varios países. Tokio, Hong Kong y Camboya son algunos destinos que los recién casados han recorrido, así que especialmente la actriz publica fotos de estos lugares que describe como “espectaculares”.

“Hong Kong, de los lugares más espectaculares en los que he estado; personalmente me enamoré de esta ciudad. Aquí me falló porque no tomé tantas fotos, pero la pasamos muy bien; caminamos y caminamos y creo que así es como mejor se conoce cualquier lugar. Espero pronto volver”, externó Sofía Castro en una reciente publicación que hizo en Instagram.

Esta publicación de Sofía Castro ha generado numerosas reacciones, además de que ha recibido incontables comentarios y entre estos hay tanto mensajes positivos como negativos; por ejemplo, una usuaria de Instagram criticó la diferencia de estatura entre la actriz y Pablo Bernot, ya que escribió “Sofía es el bastón del marido”.

Sofía Castro reacciona a las críticas por la diferencia de estatura con Pablo Bernot

Esta crítica negativa no pasó desapercibida para la actriz de “Vino el amor” y “Tierra de esperanza” y reaccionó con sentido de humor. “No, bebé, bastón no, llavero, llavero”, respondió la recién casada, quien agregó emojis para que su contestación tuviera mayor impacto, lo que logró porque hubo quienes le comentaron “eres bellísima”.

Sofía Castro frenó las críticas que recibe por la diferencia de estatura con Pablo Bernot. Foto: Instagram Sofía Castro.

En apoyo, otra seguidora de Sofía Castro reaccionó al comentario negativo y expuso lo siguiente: “No, mi amor, es su marido y viva el amor, algo que creo que no entiendes”. Estas contestaciones frenaron las críticas negativas de las que suele ser blanco la actriz, quien previo a su boda incluso externó que recibía numerosos comentarios acerca de su físico e hizo un llamado para que esto ya no suceda no sólo con ella, sino con la gente en general.

La boda religiosa de los recién casados fue el pasado 30 de noviembre. Foto: Instagram Sofía Castro.

Cuándo se casaron Sofía Castro y Pablo Bernot

Sofía Castro y Pablo Bernot se conocieron en 2012, pero el amor surgió en 2019 cuando comenzaron su noviazgo. Tras cuatro años de relación, en 2023 las figuras públicas se comprometieron y tuvieron diversas celebraciones en el marco de su boda; el 7 de septiembre se casaron por lo civil en Ciudad de México y el 30 de noviembre celebraron la boda religiosa en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Sigue leyendo:

Gala Montes cautiva en redes sociales con las fotos navideñas que vende en 200 pesos

Conductor de “Hoy” abandonaría el matutino para seguir su sueño como actor