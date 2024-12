Querido conductor de “Hoy” abandonaría el matutino para seguir su sueño como actor

El programa "Hoy" es uno de los más destacados de la televisión en México y ha logrado impulsar la carrera de quienes han sido parte de sus filas junto a figuras como Andrea Legarreta y Raúl Araiza. Sin embargo, la estadía de algunos no ha durado mucho y esto podría ocurrir con Nicola Porcella que desde hace varias semanas enfrenta rumores sobre conflictos que lo dejarían fuera, algo que desmintió una de sus compañeras revelando detalles sobre lo que ocurrirá con el conductor.

Nicola Porcella ganó gran popularidad con su participación en el "La Casa de los Famosos México" gracias a su simpatía, autenticidad y la amistad que formó con Wendy Guevara. Una fórmula que lo llevó a triunfar a su salida, pues le dio un pase a importantes proyectos que le ayudaron a estar más cerca de su sueño de convertirse en actor, no sin antes ser considerado como parte del elenco estrella en "Hoy" pese a la polémica que enfrentó su amigo Agustín Fernandez por su actitud durante la segunda temporada del mismo reality show.

Fue en octubre pasado cuando el actor peruano se sumó al matutino con Paul Stanley, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón, Raúl Araiza y Andrea Escalona. Aunque fue ésta última quien se encargó de desmentir los rumores sobre conflictos entre sus compañeros y confirmar la salida de Porcella, así como el proyecto al que se sumaría el conductor y si es que ya existe un reemplazo.

“Creo que ha inyectado una sangre nueva muy buena, me ha gustado mucho Nicola en ‘Hoy’. Siento que lo ha hecho maravilloso y yo lo he llegado a querer mucho en poco tiempo, se le va a extrañar (…) Me da mucho gusto por él. Me ha gustado mucho trabajar con él”, expresó Andrea Escalona en entrevista con el reportero Edén Dorantes para su canal de YouTube.