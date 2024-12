Salvador Zerboni se quiebra al hablar de las dificultades que enfrenta tras perder la audición de un oído

Salvador Zerboni preocupó a sus fanáticos tras revelar que estuvo hospitalizado por varios días debido a un padecimiento por el que perdió la audición del oído izquierdo. A poco más de un mes de la crisis de salud, el actor aún enfrenta dificultades debido a que tuvo que limitar gran parte de sus actividades y así lo reveló en una reciente entrevista en la que, al borde del llanto, reflexionó sobre lo que le ocurrió y envío un mensaje a sus seguidores destacando la importancia de cuidar su estado de salud.

En noviembre pasado durante una rueda de prensa por la obra “Vidita Mía”, el también modelo se mostró preocupado sobre su estado de salud tras ser diagnosticado con hipoacusia súbita y vértigo. Indicó que todo comenzó por un zumbido en su oído durante la noche mientras comía helado, aunque no le dio tanta importancia por la mañana su estado de salud empeoró y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital por los síntomas que presentaba.

Tras varias semanas de lo ocurrido, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” se quebró y admitió estar profundamente triste por las dificultades que ha enfrentado desde entonces ya que ha tenido que dejar de hacer algunas de sus actividades cotidianas como salir a correr o pasar tiempo con su familia y amigos como solía hacerlo. El actor reflexionó al respecto y aseguró valorar más que nunca su salud.

“Sé que lo voy a lograr, de una u otra manera lo voy a hacer, pero definitivamente mi salud es lo más, todos los días que corro… Ahora despierto tomándome un café y me pongo a llorar porque me urge salirme a la calle a correr; me urge platicar, tomarme una cerveza con mis padres, con mis amigos, una copa, contar un chiste, salir corriendo, jugar y no puedo (…) Las cosas más sencillas son las cosas más hermosas de la vida, así que los invito a que se cuiden y se valoren”, dijo el actor.