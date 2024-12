Mariana Seoane se reencuentra con su exnovio Adolfo Ángel "El Temerario" y le escribe un tierno mensaje

La cantante y actriz Mariana Seoane presumió su visita a uno de los conciertos más importantes que se llevaron a cabo durante este 2024 y que corresponde al final del recorrido musical de Los Temerarios, la agrupación integrada por Gustavo y Adolfo Ángel que este año se despidió definitivamente de su público.

Lo que llamó la atención es que Mariana Seoane es una de las exparejas sentimentales de Adolfo Ángel, uno de los vocalistas de Los Temerarios, además la estrella aprovechó para dar a conocer lo emocionada y feliz que estuvo en el evento mientras escuchaba a los artistas.

La estrella subió un video en donde aparecen varias imágenes de Mariana Seoane junto a sus amigos y personas con las que compartió el concierto, la famosa aparece con una gran sonrisa y en los comentarios los fanáticos le externaron lo feliz que se veía junto al cantante.

Mariana Seoane agradeció la invitación a su expareja sentimental Adolfo Ángel, la estrella indicó que el concierto estuvo espectacular y que sintió mucha nostalgia encontrarse nuevamente con los éxitos de quien por varios años fue su pareja sentimental.

Mariana Seoane dio a conocer que Adolfo Ángel mostró interés en conocerla, y que fue a través de Arleth Terán, la amiga que tenían en común que lograron una conexión, aunque de principio ella no quería nada con El Temerario, puesto que no estaba interesada en una pareja.

"Me enamoré como una loca, con él que me hubiera casado, fue hermoso, pero la relación terminó porque me cuerneó divinamente con Gaby, su mujer después, la mamá de su primer hijo, yo sufrí como un perro pero ya los perdoné", es lo que contó Mariana Seoane en una entrevista con Yordi Rosado en la que reveló varios de los detalles de su pasada relación con el cantante.