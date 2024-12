Acusan a Majo Aguilar de malas actitudes en “¿Quién es la máscara?” y el público le demuestra su amor defendiéndola

Majo Aguilar este 2024 fue una de las estrellas que triunfó en su carrera como cantante, puesto que no solo lanzó nuevas canciones, también llenó los lugares a los que acudió a ofrecer conciertos y además formó parte del proyecto de televisión “¿Quién es la máscara?”.

La estrella e integrante de la popular y controvertida familia Aguilar recibió los aplausos por llevar la botarga de “Pony”, pero también fue criticada por presuntas acciones negativas que tuvo durante su permanencia en el programa de televisión en donde resultó eliminada y no se llevó el trofeo del primer lugar.

La razón por la que Majo Aguilar estuvo en medio de la polémica es que según información de la periodista Martha Figueroa, algunos integrantes de la producción no estaban muy contentos con los tratos que les daba la cantante y que ya deseaban que saliera eliminada.

La periodista no se guardó nada y compartió la información que llegó a ella, sobre todo porque mencionó que Majo Aguilar se quejaba mucho del peso de la botarga y del calor que le producía llevar todo el vestuario que se utiliza para llevar a cabo dicha producción televisiva.

Majo Aguilar fue la sexta eliminada de “¿Quién es la máscara?” en este 2024, la famosa cantante nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar se dijo muy contenta por esta oportunidad de formar parte de tan divertido y popular programa, así como también mencionó que ella la pasó muy bien.

Pero Martha Figueroa tiene otros datos y la periodista aseguró que algunos de los integrantes de la producción mencionaron que Majo Aguilar siempre se quejaba de todo lo que sucede antes de entrar al escenario. Por lo que no dudó en mencionarlo en un programa de televisión.

“Muy hartona, yo sé que no es la única, todo el mundo se queja y la sacaron porque adivinaron, pero dicen que descansó la producción porque era chocantita”, es parte de la declaración de Martha Figueroa.

En el video que ya se difundió varias veces en redes sociales se dio a conocer que Majo Aguilar fue defendida de las palabras de Martha Figueroa y sus fanáticos mencionaron que la periodista presuntamente se confundió o que a pesar de que la cantante lleve a cabo algo inadecuado siempre tendrá su apoyo.

“No creo que eso cierto ella se ve una persona muy amable y humilde”, “nunca me harán odiar a Majo Aguilar, ni un programa de chismes de 5ta” y “se quejaba del calor que de malo tiene, no era despota con sus compañeros no era grosera con producción”, son los comentarios que dejó el público.