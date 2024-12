En menos de un año, Cazzu y Belinda dedican canciones a Nodal y lo exponen como una mala pareja

Este jueves 19 de diciembre, Cazzu, la cantante argentina lanzó su nuevo tema musical, el cual lleva por nombre “La Cueva”, y que es una clara indirecta a su expareja y padre de su hija, el también cantante Christian Nodal, quien presuntamente le fue infiel a la argentina con su actual esposa Angela Aguilar.

Como era de esperarse, este tema ha causado una gran polémica debido a todo lo que se ha dicho alrededor de la separación entre Nodal y Cazzu, sin embargo, esta o sería la primera vez que una expareja le dedica un tema al creador del mariacheño, pues Belinda, otra de sus exnovias y con quien estuvo a punto de llegar al altar, también lo hizo.

Como lo mencionamos anteriormente, “La Cueva”, el nuevo tema de Cazzu está claramente dedicada al padre de su hija, pues en dicha canción, la trapera argentina dejó ver su lado más vulnerable y expresó cómo se siente luego de que Nodal la dejó e inició rápidamente una relación con Ángela Aguilar quien en su momento aseguró ser amiga de la intérprete de “Peli-culeo”.

A diferencia de Cazzu, la exprometida de Nodal tardó mucho más tiempo en lanzarse contra Nodal, pues Beli estrenó su tema “Cactus” en enero del 2024, casi dos años después de que terminó su romance, sin embargo, eso no importó para que la rubia expresara todo lo que vivió con quien estuvo a punto de llegar al altar y hacerle saber al mundo que él no fue una buena pareja como aparentaba serlo.

Y es que, en la letra de “Cactus”, Belinda deja claro que Nodal la hizo sufrir mucho, luego de su ruptura, y es que mientras él habló mucho sobre su romance, ella prefirió callar y quedarse como una dama.

“No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar, a lo hecho, pecho, con o sin despecho, a nuestro amor no le diste el respeto, yo nunca dije nada de ti, y con mucha clase yo me fui”, dice una parte de la canción de Belinda